Газета
Общество

Суд оштрафовал сервис «Самокат» после массового отравления в Петербурге

Ведомости

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 000 руб. сервис доставки продуктов «Самокат» («Умный ритейл») после массового отравления, сообщила пресс-служба суда.

Суд назначил компании штраф на основании ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Внеплановою проверку «Самоката» провели после того, как в начале сентября 274 человека отравились готовой едой под маркой Greenbox, которая поставлялась через сервис.

Ранее по теме: Суд остановил работу производителя испорченной готовой еды в Санкт-Петербурге

Проверка показала, что «Самокат» нарушил санитарно-эпидемиологические требования. В частности, не соблюдались сроки и режим хранения продукции (было снято с реализации 15,58 кг продукции), не было инструментов для уборки, а отходы хранились в полиэтиленовых мешках. Вместе с этим у сотрудников не было условий для соблюдения правил личной гигиены, не у всех была санитарная одежда, филиал не обрабатывал рюкзаки-термосумки, в помещении были найдены насекомые и др.

В суде представитель «Самоката» уточнил, что все нарушения, обозначенные Роспотребнадзором, были устранены. В пресс-службе «Самоката» уточнили, что сервис содействовал проверяющим органам на всех этапах.

14 сентября Приморский районный суд приостановил на 60 дней деятельность «Грин бокс». В суде представитель компании нарушения признал частично, пояснив, что часть из них уже устранена, и просил приостановку на месяц.

Проверка Роспотребнадзора выявила, что производство «Грин бокс» было организовано с массой грубых нарушений, а условия хранения продукции зачастую не соблюдались. По результатам лабораторных исследований у 56 заболевших обнаружена salmonella. Предположительно, заражены были сырые яйца, на основе которых готовился голландский соус в одном из блюд.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных