Суд оштрафовал сервис «Самокат» после массового отравления в Петербурге

Проверка показала, что «Самокат» нарушил санитарно-эпидемиологические требования. В частности, не соблюдались сроки и режим хранения продукции (было снято с реализации 15,58 кг продукции), не было инструментов для уборки, а отходы хранились в полиэтиленовых мешках. Вместе с этим у сотрудников не было условий для соблюдения правил личной гигиены, не у всех была санитарная одежда, филиал не обрабатывал рюкзаки-термосумки, в помещении были найдены насекомые и др.