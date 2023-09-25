Суд оштрафовал сервис «Самокат» после массового отравления в Петербурге
Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 000 руб. сервис доставки продуктов «Самокат» («Умный ритейл») после массового отравления, сообщила пресс-служба суда.
Суд назначил компании штраф на основании ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Внеплановою проверку «Самоката» провели после того, как в начале сентября 274 человека отравились готовой едой под маркой Greenbox, которая поставлялась через сервис.
Проверка показала, что «Самокат» нарушил санитарно-эпидемиологические требования. В частности, не соблюдались сроки и режим хранения продукции (было снято с реализации 15,58 кг продукции), не было инструментов для уборки, а отходы хранились в полиэтиленовых мешках. Вместе с этим у сотрудников не было условий для соблюдения правил личной гигиены, не у всех была санитарная одежда, филиал не обрабатывал рюкзаки-термосумки, в помещении были найдены насекомые и др.
В суде представитель «Самоката» уточнил, что все нарушения, обозначенные Роспотребнадзором, были устранены. В пресс-службе «Самоката» уточнили, что сервис содействовал проверяющим органам на всех этапах.
14 сентября Приморский районный суд приостановил на 60 дней деятельность «Грин бокс». В суде представитель компании нарушения признал частично, пояснив, что часть из них уже устранена, и просил приостановку на месяц.
Проверка Роспотребнадзора выявила, что производство «Грин бокс» было организовано с массой грубых нарушений, а условия хранения продукции зачастую не соблюдались. По результатам лабораторных исследований у 56 заболевших обнаружена salmonella. Предположительно, заражены были сырые яйца, на основе которых готовился голландский соус в одном из блюд.