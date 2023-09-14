Суд остановил работу производителя испорченной готовой еды в Санкт-Петербурге
Приморский районный суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности компании «Грин Бокс» на 60 дней, начиная с 8 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Представитель АО «Грин Бокс» нарушения признал частично, пояснив, что часть из них уже устранена, и просил приостановку на месяц.
В начале сентября готовой едой под маркой Greenbox (поставлялась через сервис «Самокат») отравились 274 человека, из них около 140 были госпитализированы. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу, по результатам лабораторных исследований у 56 заболевших обнаружена salmonella. Предположительно, заражены были сырые яйца, на основе которых готовился голландский соус в одном из блюд.
Производство «Грин Бокс» было организовано с массой грубых нарушений, а условия хранения продукции зачастую не соблюдались, выяснил Роспотребнадзор. Инспекция выявила в точках сети плохую уборку, грязные цеха, наличие тараканов и мух, грязную посуду, отсутствие маркировки на продуктах и бактерицидного оборудования на кухнях.
В середине августа во Владимире произошло массовое отравление шаурмой, тогда пострадали свыше 100 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).