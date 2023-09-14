Суд остановил работу производителя испорченной готовой еды в Санкт-Петербурге

В начале сентября готовой едой под маркой Greenbox (поставлялась через сервис «Самокат») отравились 274 человека, из них около 140 были госпитализированы. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу, по результатам лабораторных исследований у 56 заболевших обнаружена salmonella. Предположительно, заражены были сырые яйца, на основе которых готовился голландский соус в одном из блюд.