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Общество

Суд остановил работу производителя испорченной готовой еды в Санкт-Петербурге

Ведомости

Приморский районный суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности компании «Грин Бокс» на 60 дней, начиная с 8 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Представитель АО «Грин Бокс» нарушения признал частично, пояснив, что часть из них уже устранена, и просил приостановку на месяц.

В начале сентября готовой едой под маркой Greenbox (поставлялась через сервис «Самокат») отравились 274 человека, из них около 140 были госпитализированы. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу, по результатам лабораторных исследований у 56 заболевших обнаружена salmonella. Предположительно, заражены были сырые яйца, на основе которых готовился голландский соус в одном из блюд.

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Производство «Грин Бокс» было организовано с массой грубых нарушений, а условия хранения продукции зачастую не соблюдались, выяснил Роспотребнадзор. Инспекция выявила в точках сети плохую уборку, грязные цеха, наличие тараканов и мух, грязную посуду, отсутствие маркировки на продуктах и бактерицидного оборудования на кухнях.

В середине августа во Владимире произошло массовое отравление шаурмой, тогда пострадали свыше 100 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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