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Общество

Генпрокурор заявил, что тысячи мобилизованных получили отсрочки по долгам

Ведомости

Кредитные каникулы получили тысячи мобилизованных россиян. Генеральная прокуратура остановила исполнительные производства в их отношении, сообщил глава ведомства Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных приостановлены, всем им предоставлены кредитные каникулы. И эта работа в дальнейшем будет продолжена, Владимир Владимирович», – подчеркнул Краснов.

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Он также добавил, что прокуроры круглосуточно следят за соблюдением законодательства и предоставления необходимых мер поддержки военнослужащим, в том числе мобилизованным и их семьям.

В апреле Банк России сообщил, что участникам спецоперации и их родственникам предоставили отсрочки по выплате кредитов на общую сумму 72,4 млрд руб. Через месяц регулятор отметил, что спрос на кредитные каникулы среди мобилизованных значительно снизился. В ЦБ предположили, что все военнослужащие, которые хотели воспользоваться мерой поддержки, сделали это в период мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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