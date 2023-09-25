Генпрокурор заявил, что тысячи мобилизованных получили отсрочки по долгам

В апреле Банк России сообщил, что участникам спецоперации и их родственникам предоставили отсрочки по выплате кредитов на общую сумму 72,4 млрд руб. Через месяц регулятор отметил, что спрос на кредитные каникулы среди мобилизованных значительно снизился. В ЦБ предположили, что все военнослужащие, которые хотели воспользоваться мерой поддержки, сделали это в период мобилизации.