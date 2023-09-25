Мосгорсуд признал законным арест бывшего замглавы Минцифры Паршина

Моносову же вменяется ч. 5 ст. 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.). Максимальная ответственность по ней также составляет 15 лет лишения свободы. Но как следует из примечания к статье, лицо, давшее взятку, «освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления», либо если в отношении него самого имело место вымогательство со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки в правоохранительные органы.