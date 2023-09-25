Мосгорсуд признал законным арест бывшего замглавы Минцифры Паршина
Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста обвиненного в получении взятки бывшего замглавы Минцифры Максима Паршина и гендиректора IT-компании «БФТ-холдинг» Александра Моносова, сообщил «Ведомостям» адвокат Денис Саушкин, представляющий в процессе интересы Моносова. Бизнесмену предъявлено обвинение в даче взятки.
Ранее 12 сентября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста Паршину и Моносову до 12 декабря.
«Меру пресечения Паршину и Моносову суд оставил без изменения», – сообщил адвокат Саушкин.
Вину Паршин не признает. Бывший чиновник был отправлен в СИЗО в конце июля, хотя изначально суд постановил оставить его под домашним арестом, позволив находиться в доме его матери в элитном коттеджном поселке «Княжье озеро». Но это решение было опротестовано Генпрокуратурой.
Как сообщалось ранее, Следственный комитет предъявил бывшему чиновнику обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы, а также штраф до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
Моносову же вменяется ч. 5 ст. 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.). Максимальная ответственность по ней также составляет 15 лет лишения свободы. Но как следует из примечания к статье, лицо, давшее взятку, «освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления», либо если в отношении него самого имело место вымогательство со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки в правоохранительные органы.
Паршин занимал должность заместителя министра цифрового развития России с 2018 г., до этого был директором департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России. В Минцифры он курировал одно из ключевых направлений по импортозамещению софта, участвовал в работе по координации деятельности Минцифры по льготам ИТ-компаниям, грантовой поддержке и т.п. Указом председателя правительства Михаила Мишустина от 18 июля Паршин был уволен с должности замминистра.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал в своем Telegram-канале, что Паршин был задержан в момент получения взятки размером 3,5 млн руб. в одном из столичных ресторанов. «Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», – писал ранее депутат.