Эфиопия временно запретила авиапассажирам вывозить кофе

9 августа стало известно, что производители чая и кофе намерены поднять отпускные цены для ритейлеров на 9%. Причинами стали высокая волатильность рубля и рост затрат на импорт сырья. Кроме того, сообщалось, что запасы зерен кофе и чая, закупленные еще по курсу доллара в 75 руб., почти исчерпаны. К зиме такая продукция может подорожать на 20%.