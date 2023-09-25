Газета
Общество

Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о 200 пострадавших из-за взрыва на складе

Ведомости

В результате взрыва на топливном складе на трассе Степанакерт-Аскера в Нагорном Карабахе пострадали около 200 человек. Для спасения пострадавших необходимо задействовать санитарную авиацию, сообщил омбудсмен региона Гегам Степанян.

«Состояние большинства людей тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно для спасения жизней людей. Срочно должна прибыть санитарная авиация», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Информация о погибших и другие детали происшествия не приводятся. Ранее Степанян сообщил, что определить точное число пострадавших пока не представляется возможным. Людей госпитализируют в республиканский медцентр и Степанакертскую детскую больницу. 

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Минздрав Армении сообщил в свою очередь агентству Armenpress, что принимает все возможные меры для перевозки пострадавших воздушным и наземным транспортом. Сейчас ведется работа по перевозке пострадавших вертолетом, ситуацию осложняют неблагоприятные погодные условия.

Местный депутат Метакс Акопян заявил, что взрыв произошел в нескольких километрах от Степанакерта. У склада топлива собралось множество людей, потому что там раздавали его людям, желающим выехать из Нагорного Карабаха на своих авто, пояснил он.

Ранее правительство Армении сообщило, что из Нагорного Карабаха на территорию республики въехали 6650 человек. У 1070 переселенцев уточняют потребности по размещению. В кабмине отметили, что республика предоставит жилье тем, у кого не определено место жительства. Азербайджан начал 19 сентября военную операцию в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». На следующий день власти непризнанной республики заявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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