Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о 200 пострадавших из-за взрыва на складе

Ранее правительство Армении сообщило, что из Нагорного Карабаха на территорию республики въехали 6650 человек. У 1070 переселенцев уточняют потребности по размещению. В кабмине отметили, что республика предоставит жилье тем, у кого не определено место жительства. Азербайджан начал 19 сентября военную операцию в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». На следующий день власти непризнанной республики заявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.