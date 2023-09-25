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Российские миротворцы не выявили нарушений режима прекращения огня в Карабахе

Ведомости

Российские миротворческие силы не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе 25 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Российским миротворческим контингентом <...> поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», – подчеркнули в Минобороны.

Ведомство добавило, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха продолжили сдавать вооружение и боевую технику под контролем миротворцев. 25 сентября они сдали восемь единиц бронетехники, 37 орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 3200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и переносных зенитных комплексов, а также около 435 000 боеприпасов.

Также российские миротворцы сопроводили за день три колонны с жителями Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. Сейчас в миротворческом расположении остаются 675 человек, из них 408 – дети. Российские военные организовали для них питание, медицинскую помощь и временное размещение.

Ранее по теме: Из Нагорного Карабаха в Армению переехали 6650 человек

По данным правительства Армении, из Нагорного Карабаха на территорию республики въехали 6650 человек. У 1070 переселенцев уточняют потребности по размещению. В кабмине отметили, что республика предоставит жилье тем, у кого не определено место жительства.

Азербайджан начал 19 сентября военную операцию в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». На следующий день власти непризнанной республики заявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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