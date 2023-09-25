Российские миротворцы не выявили нарушений режима прекращения огня в Карабахе

Также российские миротворцы сопроводили за день три колонны с жителями Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. Сейчас в миротворческом расположении остаются 675 человек, из них 408 – дети. Российские военные организовали для них питание, медицинскую помощь и временное размещение.