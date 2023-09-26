ВЦИОМ: 61% россиян считают иноагентов «скорее предателями»

Исключительно положительно к иноагентам относятся 6% россиян, а отрицательно – 33%. Отношение еще 34% зависит от ситуации, нейтрально настроены 22% респондентов. Также 40% опрошенных заявили, что пересмотрят отношение к СМИ, если его признают иноагентом. 24% заявили, что в таком случае перестали бы к нему обращаться, при этом 2% отметили, что стали бы чаще читать такое издание. В то же время 46% сказали, что статус никак не повлияет на их отношение к СМИ.