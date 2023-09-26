ВЦИОМ: 61% россиян считают иноагентов «скорее предателями»
Большая часть россиян (61%) считают иностранных агентов «скорее предателями, которые за деньги недружественных стран распространяют ложь о нашей стране». Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.
В то же время 16% опрошенных считают иноагентов борцами «за права граждан и свободу слова в России, которых власть пытается наказать, чтобы запугать остальных».
Аналитики отмечают, что чаще всего россияне вкладывают в понятие «иностранный агент» негативные смыслы: неприятные ассоциации возникают у 20% (+5 п. п. к 2022 г.), образ предателя Родины возникает у 18% (+11 п. п.), шпиона − у 9% (−5 п. п.), врага народа − у 5%. Встречаются и такие ассоциации, как оппозиция, разведчик, уехавшие из страны, получающие деньги за границей (по 3%). В то же время положительные ассоциации при словосочетании «иностранный агент» возникают у 2% респондентов.
Исключительно положительно к иноагентам относятся 6% россиян, а отрицательно – 33%. Отношение еще 34% зависит от ситуации, нейтрально настроены 22% респондентов. Также 40% опрошенных заявили, что пересмотрят отношение к СМИ, если его признают иноагентом. 24% заявили, что в таком случае перестали бы к нему обращаться, при этом 2% отметили, что стали бы чаще читать такое издание. В то же время 46% сказали, что статус никак не повлияет на их отношение к СМИ.
Аналогично респонденты ответили на вопрос об отношении к иноагентам среди певцов и актеров: 49% заявили, что изменят свое отношение, 34% перестанут слушать музыку таких артистов или смотреть проекты с ними, а 2%, напротив, станут делать это чаще. При этом 42% подчеркнули, что их предпочтения не изменятся.
Статус иноагента появился в российском законодательстве в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы крупной подписью (в случае аудио и видео – длительной заставкой). Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др.
1 декабря 2022 г. в силу вступил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью.