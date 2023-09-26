Суд оставил в СИЗО ученого РАН по делу о получении взятки
Суд оставил в СИЗО старшего научного сотрудника Института прикладной механики РАН Андрея Кудрявцева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщил «Ведомостям» его адвокат Сергей Гржибовский.
«В удовлетворении апелляционной жалобы на арест нам отказали, Кудрявцева оставили под стражей. Мы будем дальше обжаловать», – сказал адвокат.
5 сентября Преображенский райсуд Москвы арестовал 62-летнего Кудрявцева до 1 ноября. Следствие обвиняет ученого в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Как писали «Ведомости» со ссылкой на источник, ученый был задержан 4 сентября и в тот же день у него дома прошел обыск. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере под видом заработной платы от фирмы, выполнявшей госконтракт для института. Речь может идти о сумме более 1,5 млн руб.
Кроме того, ученому могут предъявить новое обвинение – по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Гржибовский ранее рассказывал, что до ареста Кудрявцев около трех лет находился в статусе свидетеля по делу о мошенничестве и «никогда к нему никаких претензий не возникало». Адвокат в суде настаивал, что мера пресечения в виде ареста абсолютно излишняя, поскольку Кудрявцев никогда не скрывался, не препятствовал расследованию и посещал все допросы по вызову следователя, давая развернутые показания.