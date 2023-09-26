Суд оставил в СИЗО ученого РАН по делу о получении взятки

Гржибовский ранее рассказывал, что до ареста Кудрявцев около трех лет находился в статусе свидетеля по делу о мошенничестве и «никогда к нему никаких претензий не возникало». Адвокат в суде настаивал, что мера пресечения в виде ареста абсолютно излишняя, поскольку Кудрявцев никогда не скрывался, не препятствовал расследованию и посещал все допросы по вызову следователя, давая развернутые показания.