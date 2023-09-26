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Суд оставил в СИЗО ученого РАН по делу о получении взятки

Ведомости

Суд оставил в СИЗО старшего научного сотрудника Института прикладной механики РАН Андрея Кудрявцева по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщил «Ведомостям» его адвокат Сергей Гржибовский.

«В удовлетворении апелляционной жалобы на арест нам отказали, Кудрявцева оставили под стражей. Мы будем дальше обжаловать», – сказал адвокат.

5 сентября Преображенский райсуд Москвы арестовал 62-летнего Кудрявцева до 1 ноября. Следствие обвиняет ученого в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 

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Как писали «Ведомости» со ссылкой на источник, ученый был задержан 4 сентября и в тот же день у него дома прошел обыск. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере под видом заработной платы от фирмы, выполнявшей госконтракт для института. Речь может идти о сумме более 1,5 млн руб. 

Кроме того, ученому могут предъявить новое обвинение – по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

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Гржибовский ранее рассказывал, что до ареста Кудрявцев около трех лет находился в статусе свидетеля по делу о мошенничестве и «никогда к нему никаких претензий не возникало». Адвокат в суде настаивал, что мера пресечения в виде ареста абсолютно излишняя, поскольку Кудрявцев никогда не скрывался, не препятствовал расследованию и посещал все допросы по вызову следователя, давая развернутые показания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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