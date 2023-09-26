В Роспотребнадзоре поддержали идею маркировать точки с шаурмой знаком качества
Роспотребнадзор начал прорабатывать инициативу о введении знака качества для точек с шаурмой, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди»), пишут «РИА Новости».
«Предложил Роспотребнадзору ввести знак качества для шаурмы и в целом полезного фастфуда. От ведомства пришел положительный ответ», – сказал вице-спикер, отметив, что работа в этом направлении продолжается. По его словам, ввести знак качества необходимо, поскольку шаурма является «самым народным фастфудом», ее едят «и студенты, и депутаты Госдумы».
7 июля Даванков предложил разработать отдельный знак качества шаурмы «Московский стандарт». Он отмечал, что сама шаурма не вредный продукт, главное в этом вопросе качество продуктов и соблюдение норм процесса приготовления. «Увы, стандарты качества соблюдают не везде. Людям стоит один раз отравиться, чтобы потом обходить палатки с шаурмой за версту», – сказал вице-спикер. Он подчеркивал, что проблема заключается именно в контроле качества.
В середине августа во Владимире шаурмой отравились более 70 человек, в том числе порядка 19 детей. Тогда следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Массовые отравления шаурмой фиксировали и в других регионах, в том числе в Иркутской и Московской областях. В конце августа из более чем 40 пострадавших 28 были госпитализированы в Москве. У 16 человек тогда подтвердили сальмонеллез.