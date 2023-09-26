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В Роспотребнадзоре поддержали идею маркировать точки с шаурмой знаком качества

Ведомости

Роспотребнадзор начал прорабатывать инициативу о введении знака качества для точек с шаурмой, сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди»), пишут «РИА Новости».

«Предложил Роспотребнадзору ввести знак качества для шаурмы и в целом полезного фастфуда. От ведомства пришел положительный ответ», – сказал вице-спикер, отметив, что работа в этом направлении продолжается. По его словам, ввести знак качества необходимо, поскольку шаурма является «самым народным фастфудом», ее едят «и студенты, и депутаты Госдумы».

7 июля Даванков предложил разработать отдельный знак качества шаурмы «Московский стандарт». Он отмечал, что сама шаурма не вредный продукт, главное в этом вопросе качество продуктов и соблюдение норм процесса приготовления. «Увы, стандарты качества соблюдают не везде. Людям стоит один раз отравиться, чтобы потом обходить палатки с шаурмой за версту», – сказал вице-спикер. Он подчеркивал, что проблема заключается именно в контроле качества.

В середине августа во Владимире шаурмой отравились более 70 человек, в том числе порядка 19 детей. Тогда следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Массовые отравления шаурмой фиксировали и в других регионах, в том числе в Иркутской и Московской областях. В конце августа из более чем 40 пострадавших 28 были госпитализированы в Москве. У 16 человек тогда подтвердили сальмонеллез.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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