В Роспотребнадзоре поддержали идею маркировать точки с шаурмой знаком качества

7 июля Даванков предложил разработать отдельный знак качества шаурмы «Московский стандарт». Он отмечал, что сама шаурма не вредный продукт, главное в этом вопросе качество продуктов и соблюдение норм процесса приготовления. «Увы, стандарты качества соблюдают не везде. Людям стоит один раз отравиться, чтобы потом обходить палатки с шаурмой за версту», – сказал вице-спикер. Он подчеркивал, что проблема заключается именно в контроле качества.