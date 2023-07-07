В Госдуме предложили разработать стандарт шаурмы
Депутат Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») предложил разработать отдельный знак качества шаурмы «Московский стандарт», передает пресс-служба фракции. С инициативой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы депутат обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
«Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные. А для Москвы предлагаю разработать знак качества «Московский стандарт». Его можно размещать на всех палатках с шаурмой, если хозяева соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора», – рассказал Даванков.
Также депутат уточнил, что сама шаурма не вредный продукт, главное в этом вопросе качество продуктов и соблюдение норм процесса приготовления. «Увы, стандарты качества соблюдают не везде. Людям стоит один раз отравиться, чтобы потом обходить палатки с шаурмой за версту. Проблема, конечно, не в шаурме, а в контроле качества», — заявил депутат.
«Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.
Ранее депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение о необходимости провести проверку предприятий быстрого питания и общепита по всей России. В качестве обоснования своего обращения они привели пример с массовым отравлением шаурмой в Иркутской области в июне этого года. В ходе экспертизы в шаурме была обнаружена сальмонелла, которая стала причиной отравления.