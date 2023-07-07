В Госдуме предложили разработать стандарт шаурмы

Также депутат уточнил, что сама шаурма не вредный продукт, главное в этом вопросе качество продуктов и соблюдение норм процесса приготовления. «Увы, стандарты качества соблюдают не везде. Людям стоит один раз отравиться, чтобы потом обходить палатки с шаурмой за версту. Проблема, конечно, не в шаурме, а в контроле качества», — заявил депутат.