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Общество

В Госдуме предложили разработать стандарт шаурмы

Ведомости

Депутат Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») предложил разработать отдельный знак качества шаурмы «Московский стандарт», передает пресс-служба фракции. С инициативой разработать рекомендации по приготовлению шаурмы депутат обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные. А для Москвы предлагаю разработать знак качества «Московский стандарт». Его можно размещать на всех палатках с шаурмой, если хозяева соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора», – рассказал Даванков.

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Также депутат уточнил, что сама шаурма не вредный продукт, главное в этом вопросе качество продуктов и соблюдение норм процесса приготовления. «Увы, стандарты качества соблюдают не везде. Людям стоит один раз отравиться, чтобы потом обходить палатки с шаурмой за версту. Проблема, конечно, не в шаурме, а в контроле качества», — заявил депутат.

«Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.

Ранее депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение о необходимости провести проверку предприятий быстрого питания и общепита по всей России. В качестве обоснования своего обращения они привели пример с массовым отравлением шаурмой в Иркутской области в июне этого года. В ходе экспертизы в шаурме была обнаружена сальмонелла, которая стала причиной отравления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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