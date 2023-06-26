Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку точек фастфуда
В Генпрокуратуру направили обращение о необходимости провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита по всей России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо в Генпрокуратуру депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского.
В качестве примера депутат привел массовое отравление шаурмой в Братске Иркутской области, в результате которого госпитализация потребовалась 51 человеку. По словам Якубовского, летом риск таких случаев возрастает. При этом из-за моратория на проверки бизнеса отсутствует регулярный контроль точек общепита, что может негативно сказываться на качестве оказываемых услуг.
В связи с этим депутаты попросили Генпрокуратуру поручить региональным управлениям провести проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек. «Согласно постановлению правительства, которым был введен мораторий на проверки, Генеральная прокуратура имеет право возобновить контроль, если есть угроза жизни и здоровью граждан. Сейчас происходят вопиющие прецеденты, когда страдают десятки, а иногда и сотни людей. На мой взгляд, почти всегда это элементарная халатность со стороны предпринимателей», – добавил Якубовский.
Сообщения об отравлении шаурмой в Иркутской области начали поступать вечером 13 июня и утром 14 июня. Все госпитализированные с диагнозом «острая кишечная палочка», по данным следствия, приобрели еду в заведении «Шаурму хочу». 20 июня стало известно, что всего шаурмой отравился 101 человек, в том числе 22 ребенка. Причиной стала сальмонелла, обнаруженная в шаурме в ходе экспертизы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Владелец заведения был задержан 15 июня. Позже его поместили под домашний арест до 13 августа.