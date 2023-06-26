Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку точек фастфуда

В связи с этим депутаты попросили Генпрокуратуру поручить региональным управлениям провести проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек. «Согласно постановлению правительства, которым был введен мораторий на проверки, Генеральная прокуратура имеет право возобновить контроль, если есть угроза жизни и здоровью граждан. Сейчас происходят вопиющие прецеденты, когда страдают десятки, а иногда и сотни людей. На мой взгляд, почти всегда это элементарная халатность со стороны предпринимателей», – добавил Якубовский.