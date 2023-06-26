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Общество

Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку точек фастфуда

Ведомости

В Генпрокуратуру направили обращение о необходимости провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита по всей России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо в Генпрокуратуру депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского. 

В качестве примера депутат привел массовое отравление шаурмой в Братске Иркутской области, в результате которого госпитализация потребовалась 51 человеку. По словам Якубовского, летом риск таких случаев возрастает. При этом из-за моратория на проверки бизнеса отсутствует регулярный контроль точек общепита, что может негативно сказываться на качестве оказываемых услуг. 

В связи с этим депутаты попросили Генпрокуратуру поручить региональным управлениям провести проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек. «Согласно постановлению правительства, которым был введен мораторий на проверки, Генеральная прокуратура имеет право возобновить контроль, если есть угроза жизни и здоровью граждан. Сейчас происходят вопиющие прецеденты, когда страдают десятки, а иногда и сотни людей. На мой взгляд, почти всегда это элементарная халатность со стороны предпринимателей», – добавил Якубовский.

Сообщения об отравлении шаурмой в Иркутской области начали поступать вечером 13 июня и утром 14 июня. Все госпитализированные с диагнозом «острая кишечная палочка», по данным следствия, приобрели еду в заведении «Шаурму хочу». 20 июня стало известно, что всего шаурмой отравился 101 человек, в том числе 22 ребенка. Причиной стала сальмонелла, обнаруженная в шаурме в ходе экспертизы.

Ранее по теме: В Россельхознадзоре назвали источник сальмонеллы в шаурме в Братске

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело  по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Владелец заведения был задержан 15 июня. Позже его поместили под домашний арест до 13 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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