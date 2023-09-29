В США задержали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака

Шакур умер 13 сентября 1996 г. В рэпера стреляли 7 сентября того же года в Лас-Вегасе, одна из пуль пробила легкое и через несколько дней 25-летний исполнитель умер в больнице. Дэвис в документальном фильме об убийстве исполнителя в 2018 г. заявлял, что находился в машине, из которой стреляли в Шакура. Однако убийцей, как говорил Дэвис, был Орландо Андерсон, которого застрелили в 1998 г.