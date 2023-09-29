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В США задержали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов в США задержали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Жюри штата Невада предъявило обвинение в убийстве Дуэйну Дэвису (псевдоним – Keefe D). Дэвис был задержан утром 29 сентября возле своего дома. Сейчас ему 60 лет, перед задержанием в его доме был проведен обыск – полицейские обнаружили там журналы, где фигурируют люди, которые также могут быть причастны к убийству.

Главный заместитель окружного прокурора Марк ДиДжакомо заявил, что следствие полагает, что Дэвис был тем, кто «приказал убить» Шакура, отмечает агентство.

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Шакур умер 13 сентября 1996 г. В рэпера стреляли 7 сентября того же года в Лас-Вегасе, одна из пуль пробила легкое и через несколько дней 25-летний исполнитель умер в больнице. Дэвис в документальном фильме об убийстве исполнителя в 2018 г. заявлял, что находился в машине, из которой стреляли в Шакура. Однако убийцей, как говорил Дэвис, был Орландо Андерсон, которого застрелили в 1998 г.

Летом СМИ сообщали о возобновлении расследования убийства рэпера. В июне полиция провела обыск в доме возле Лас-Вегаса. При этом отмечалось, что в штате Невада нет срока давности по делам об убийствах.

Шакур считается одним из самых влиятельных американских рэп-исполнителей. Его двойной студийный альбом «All Eyez on Me», а также сборник хитов входят в список самых продаваемых альбомов в США. Рэпер находится на 86-й позиции в списке 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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