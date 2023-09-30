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Сбивший пешеходов в Москве водитель отказался от медицинского освидетельствования

Ведомости

Водитель, который сбил переходов в центре Москвы, отказался от медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

«Водитель транспортного средства отказался от процедуры проведения медицинского освидетельствования», – говорится в сообщении.

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент произошел вечером в центре Москвы, водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на тротуар, где наехал на нескольких человек. Согласно предварительной информации, пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних, им оказывают медицинскую помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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