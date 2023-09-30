Сбивший пешеходов в Москве водитель отказался от медицинского освидетельствования
Водитель, который сбил переходов в центре Москвы, отказался от медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.
«Водитель транспортного средства отказался от процедуры проведения медицинского освидетельствования», – говорится в сообщении.
По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Инцидент произошел вечером в центре Москвы, водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на тротуар, где наехал на нескольких человек. Согласно предварительной информации, пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних, им оказывают медицинскую помощь.