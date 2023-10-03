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Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 13,8%

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась за неделю на 13,8% по сравнению с предыдущей. Всего с 25 сентября по 1 октября было выявлено 16 429 случаев COVID-19. Об этом сообщается на сайте Федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Заболеваемость выросла в 65 регионах, в 18 из них – больше, чем в среднем по стране. Вместе с тем за неделю увеличилось и число госпитализаций на 9,8% до 2556 человек. Умерли за неделю 30 пациентов, а выздоровели – 13 513, что на 30,9% больше относительно предыдущей недели.

Всего с начала пандемии в России выявлено свыше 23 млн случаев COVID-19. При этом выздоровели более 22,4 млн человек, умерли порядка 400 000 заболевших.

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На неделе с 18 по 24 сентября в стране было зарегистрировано 14 435 случаев ковида. Показатель заболеваемости тогда вырос на 25,3%, а количество госпитализаций – на 17,9%.

Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в России растет. При этом в Роспотребнадзоре неоднократно заявляли, что вводить масочный режим и другие ограничения из-за COVID-19 не планируется, но возможны локальные меры в учреждениях. По словам главы ведомства Анны Поповой, решения о введении масочного режима уже принимаются в отдельных субъектах РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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