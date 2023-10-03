Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 13,8%

Заболеваемость выросла в 65 регионах, в 18 из них – больше, чем в среднем по стране. Вместе с тем за неделю увеличилось и число госпитализаций на 9,8% до 2556 человек. Умерли за неделю 30 пациентов, а выздоровели – 13 513, что на 30,9% больше относительно предыдущей недели.