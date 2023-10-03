Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 13,8%
Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась за неделю на 13,8% по сравнению с предыдущей. Всего с 25 сентября по 1 октября было выявлено 16 429 случаев COVID-19. Об этом сообщается на сайте Федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Заболеваемость выросла в 65 регионах, в 18 из них – больше, чем в среднем по стране. Вместе с тем за неделю увеличилось и число госпитализаций на 9,8% до 2556 человек. Умерли за неделю 30 пациентов, а выздоровели – 13 513, что на 30,9% больше относительно предыдущей недели.
Всего с начала пандемии в России выявлено свыше 23 млн случаев COVID-19. При этом выздоровели более 22,4 млн человек, умерли порядка 400 000 заболевших.
На неделе с 18 по 24 сентября в стране было зарегистрировано 14 435 случаев ковида. Показатель заболеваемости тогда вырос на 25,3%, а количество госпитализаций – на 17,9%.
Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в России растет. При этом в Роспотребнадзоре неоднократно заявляли, что вводить масочный режим и другие ограничения из-за COVID-19 не планируется, но возможны локальные меры в учреждениях. По словам главы ведомства Анны Поповой, решения о введении масочного режима уже принимаются в отдельных субъектах РФ.