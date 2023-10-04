Газета
Общество

В Госдуме предложили выплачивать по 10 000 рублей молодоженам

Ведомости

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, в соответствии с которым молодожены смогут получить единовременную выплату в размере 10 000 руб. Об этом сообщила пресс-служба ЛДПР. 

«Многие тянут, чего-то ждут — вот это будет маленький, но лишний повод расписаться. А деньги можно потратить на то, чтобы купить костюм жениху или платье невесте, добавить их в бюджет празднования или купить подарок себе на свадьбу, потратить на госпошлины, связанные с вступлением в брак, в конце концов», – считает зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. 

По его словам, реализация законопроекта обойдется бюджету приблизительно в 2 млрд руб. в год, что составит менее 0,1% расходной части проекта бюджета на 2024 г. 

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Уточняется, что мера поддержки будет распространяться на молодые семьи – людей, которые вступили в брак впервые до наступления 35-летия. 

В пресс-службе ЛДПР отметили, что законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. По состоянию на 11:45 мск в думской электронной базе этот документ зарегистрирован не был.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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