В Госдуме предложили выплачивать по 10 000 рублей молодоженам

«Многие тянут, чего-то ждут — вот это будет маленький, но лишний повод расписаться. А деньги можно потратить на то, чтобы купить костюм жениху или платье невесте, добавить их в бюджет празднования или купить подарок себе на свадьбу, потратить на госпошлины, связанные с вступлением в брак, в конце концов», – считает зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.