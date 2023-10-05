Путин наградил Центр подготовки космонавтов орденом Гагарина
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина орденом Гагарина. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Коллектив получил награду с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной космонавтики, уникальной системы подготовки космонавтов».
Тем же указом президент наградил российского актера театра и кино Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад «в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».