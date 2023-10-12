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Россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актерами 2023 года

Ведомости

Лучшим актером в этом году россияне признали Константина Хабенского, за него проголосовали 12% опрошенных, лучшей актрисой – Юлию Пересильд (11%). Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, посвященного выбору лучших актеров в РФ. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

В тройке лидеров среди актеров также оказались Сергей Безруков, который возглавлял рейтинг в прошлом году, и Владимир Машков (по 11%). Еще по 6% выбрали Сергея Бурунова и Александра Петрова.

Уточняется, что чаще за Хабенского отдавали свой голос женщины (15% против 7% среди мужчин) и представители возрастной группы 35-44 года (18%). По мнению представителей молодежи (18-24 года), лучшими актерами являются Александр Петров (26%) и Павел Прилучный (21%). Последний набрал в общем рейтинге 4% голосов.

Среди лучших актрис за Пересильд следуют Светлана Ходченкова (5%) и Екатерина Гусева (4%). Столько же голосов набрала лидер прошлогоднего рейтинга Елизавета Боярская. Среди лучших актрис россияне также выделяли Марию Куликову, Любовь Аксенову, Анну Ковальчук и Ирину Пегову (по 3%).

По мнению опрошенных, лучшими фильмами 2023 г. стали «Чебурашка» и «Вызов». За них проголосовали 11% и 9% респондентов соответственно. Среди других вариантов наиболее распространенными ответами оказались фильмы, выпущенные до 2023 г.: «Лучшие в аду», «Т-34», «Солнцепек» и «Движение вверх» (по 1%).

Ранее по теме: Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат в 2026 году

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного выбору лучших музыкантов в России. Согласно исследованию, треть россиян назвали лучшим певцом Shamana (настоящее имя – Ярослав Дронов). Лучшей певицей, как и в прошлом году, была признана Полина Гагарина (19%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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