Россияне назвали Хабенского и Пересильд лучшими актерами 2023 года

По мнению опрошенных, лучшими фильмами 2023 г. стали «Чебурашка» и «Вызов». За них проголосовали 11% и 9% респондентов соответственно. Среди других вариантов наиболее распространенными ответами оказались фильмы, выпущенные до 2023 г.: «Лучшие в аду», «Т-34», «Солнцепек» и «Движение вверх» (по 1%).