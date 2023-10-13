В Госдуму внесли поправки о создании Росгвардией ГИС для контроля за оружием

В пояснительной записке говорится, что поправки будут способствовать дальнейшей цифровой трансформации Росгвардии, которая и так уже 98% госуслуг оказывает в удаленном доступе. Также законопроект оптимизирует госконтроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью и повысит эффективность подразделений, что приведет к укреплению общественной безопасности.