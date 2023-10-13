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Общество

В Госдуму внесли поправки о создании Росгвардией ГИС для контроля за оружием

Ведомости

Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев внесли в Госдуму законопроект, который позволит Росгвардии создать собственную государственную информационную систему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны, следует из думской электронной базы.

«Важно понимать, что только статус ГИС позволяет создать действительно эффективную, а главное надежно защищенную систему, которая сертифицируется ФСБ и ФСТЭК. Именно поэтому ее создание должно быть закреплено нормой закона», – прокомментировал внесение законопроекта Хинштейн.

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Депутаты предлагают дополнить закон «О войсках национальной гвардии РФ» ст. 14 – «ГИС в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны», а также наделить ведомство правом создания, развития и эксплуатации таких систем (п.2 ч. 1 ст. 8).

В пояснительной записке говорится, что поправки будут способствовать дальнейшей цифровой трансформации Росгвардии, которая и так уже 98% госуслуг оказывает в удаленном доступе. Также законопроект оптимизирует госконтроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью и повысит эффективность подразделений, что приведет к укреплению общественной безопасности.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что предложенные депутатами поправки оправданы в условиях проведения специальной военной операции на Украине, так как в том числе есть риск появления незаконного оборота оружия, а автоматизация сделает быстрым поиск владельцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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