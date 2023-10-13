В Госдуму внесли поправки о создании Росгвардией ГИС для контроля за оружием
Председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев внесли в Госдуму законопроект, который позволит Росгвардии создать собственную государственную информационную систему (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны, следует из думской электронной базы.
«Важно понимать, что только статус ГИС позволяет создать действительно эффективную, а главное надежно защищенную систему, которая сертифицируется ФСБ и ФСТЭК. Именно поэтому ее создание должно быть закреплено нормой закона», – прокомментировал внесение законопроекта Хинштейн.
Депутаты предлагают дополнить закон «О войсках национальной гвардии РФ» ст. 14 – «ГИС в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны», а также наделить ведомство правом создания, развития и эксплуатации таких систем (п.2 ч. 1 ст. 8).
В пояснительной записке говорится, что поправки будут способствовать дальнейшей цифровой трансформации Росгвардии, которая и так уже 98% госуслуг оказывает в удаленном доступе. Также законопроект оптимизирует госконтроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью и повысит эффективность подразделений, что приведет к укреплению общественной безопасности.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что предложенные депутатами поправки оправданы в условиях проведения специальной военной операции на Украине, так как в том числе есть риск появления незаконного оборота оружия, а автоматизация сделает быстрым поиск владельцев.