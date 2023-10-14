В горах Непала ищут упавшую в расщелину чемпионку России по альпинизму
Российская альпинистка Надежда Оленева сорвалась в ледяную трещину во время восхождения в горах Непала с высоты более 6000 м, ведутся ее поиски, сообщило посольство РФ в Непале.
Многократная чемпионка России по альпинизму, мастер спорта Оленева принимала участие в организованной Министерством спорта России и Федерацией альпинизма России экспедиции на гору Даулагири (8167 м), уточнили в посольстве.
Там отметили, что продолжают принимать участие в мероприятиях по поиску спортсменки, российская сторона находятся на связи с туристической компанией Himalayan Guides, которая была задействована в организации восхождения. В посольстве также заявили о планах направить утром 15 октября в район происшествия поисково-спасательный вертолет.
«Более ранний вылет был невозможен с точки зрения безопасности в силу опустившегося сильного тумана. Находимся в постоянном контакте с соответствующими структурами и организациями Непала», – говорится в сообщении.
Ранее издание The Himalayan Times со ссылкой на источники сообщило, что Оленева пропала около полудня 14 октября, упав в расщелину с высоты 6680 м. Российская альпинистка совершала восхождение в составе группы из трех человек. Сообщалось также, что альпинисты планировали совершить восхождение на Даулагири без использования дополнительного кислорода.