В горах Непала ищут упавшую в расщелину чемпионку России по альпинизму

Ранее издание The Himalayan Times со ссылкой на источники сообщило, что Оленева пропала около полудня 14 октября, упав в расщелину с высоты 6680 м. Российская альпинистка совершала восхождение в составе группы из трех человек. Сообщалось также, что альпинисты планировали совершить восхождение на Даулагири без использования дополнительного кислорода.