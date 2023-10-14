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В горах Непала ищут упавшую в расщелину чемпионку России по альпинизму

Ведомости

Российская альпинистка Надежда Оленева сорвалась в ледяную трещину во время восхождения в горах Непала с высоты более 6000 м, ведутся ее поиски, сообщило посольство РФ в Непале.

Многократная чемпионка России по альпинизму, мастер спорта Оленева принимала участие в организованной Министерством спорта России и Федерацией альпинизма России экспедиции на гору Даулагири (8167 м), уточнили в посольстве.

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Там отметили, что продолжают принимать участие в мероприятиях по поиску спортсменки, российская сторона находятся на связи с туристической компанией Himalayan Guides, которая была задействована в организации восхождения. В посольстве также заявили о планах направить утром 15 октября в район происшествия поисково-спасательный вертолет.

«Более ранний вылет был невозможен с точки зрения безопасности в силу опустившегося сильного тумана. Находимся в постоянном контакте с соответствующими структурами и организациями Непала», – говорится в сообщении.

Ранее издание The Himalayan Times со ссылкой на источники сообщило, что Оленева пропала около полудня 14 октября, упав в расщелину с высоты 6680 м. Российская альпинистка совершала восхождение в составе группы из трех человек. Сообщалось также, что альпинисты планировали совершить восхождение на Даулагири без использования дополнительного кислорода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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