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Общество

В горах Таджикистана пострадала группа российских туристов

Ведомости

Группу альпинистов из России экстренно эвакуировали из лагеря на горах Памира в Таджикистане, пострадавших доставили в Душанбе, где им оказывается медицинская помощь, сообщило посольство РФ в республике.

Cегодня, 19 августа, россияне пострадали в горах во время прохождения туристического спортивного маршрута. Их эвакуировали из базового лагеря на поляне Москвина, который находится на высоте 4300 м.

Туристы следовали инструкциям Федерации спортивного туризма России, также они предупредили комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне о предстоящем маршруте и своевременно рассказали о происшествии посольству. Благодаря этим действиям спасательная операция прошла благополучно, говорится в сообщении. 

В июле 15 российских туристов из-за сильных дождей оказались заблокированы в горах в индийском штате Химачал-Прадеш, тогда пострадавших не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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