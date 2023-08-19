В горах Таджикистана пострадала группа российских туристов
Группу альпинистов из России экстренно эвакуировали из лагеря на горах Памира в Таджикистане, пострадавших доставили в Душанбе, где им оказывается медицинская помощь, сообщило посольство РФ в республике.
Cегодня, 19 августа, россияне пострадали в горах во время прохождения туристического спортивного маршрута. Их эвакуировали из базового лагеря на поляне Москвина, который находится на высоте 4300 м.
Туристы следовали инструкциям Федерации спортивного туризма России, также они предупредили комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне о предстоящем маршруте и своевременно рассказали о происшествии посольству. Благодаря этим действиям спасательная операция прошла благополучно, говорится в сообщении.
В июле 15 российских туристов из-за сильных дождей оказались заблокированы в горах в индийском штате Химачал-Прадеш, тогда пострадавших не было.