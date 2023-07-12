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Общество

В Индии 15 туристов из России оказались заблокированными в горах

Ведомости

В Индии 15 российских туристов из-за сильных дождей оказались заблокированы в горах в штате Химачал-Прадеш. Об этом со ссылкой на начальника полиции штата Сатвант Атвал Триведи сообщает агентство ANI.

«Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол. Мы пытаемся установить с ними контакт. Как только нам это удастся, мы проинформируем посольство об их самочувствии», – цитирует Триведи агентство ANI.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции штата уточняет, что среди россиян нет пострадавших, их эвакуация уже началась, связь с туристами поддерживается.

ANI уточняет, что только за последние двое суток в штате Химачал-Прадеш из-за непрекращающихся дождей погибли 20 человек. Замминистра Мукеш Агнихотри призвал туристов не беспокоиться, ситуация нормализуется и все дороги будут открыты. Он рассчитывает, что это может произойти в ближайшие 72 часа.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений и оползней, которые были вызванные муссонными ливнями, за четверо суток погибли более 100 человек, 80 из которых в штате Химачал-Прадеш, который больше остальных пострадал от стихии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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