В Индии 15 туристов из России оказались заблокированными в горах
В Индии 15 российских туристов из-за сильных дождей оказались заблокированы в горах в штате Химачал-Прадеш. Об этом со ссылкой на начальника полиции штата Сатвант Атвал Триведи сообщает агентство ANI.
«Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол. Мы пытаемся установить с ними контакт. Как только нам это удастся, мы проинформируем посольство об их самочувствии», – цитирует Триведи агентство ANI.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции штата уточняет, что среди россиян нет пострадавших, их эвакуация уже началась, связь с туристами поддерживается.
ANI уточняет, что только за последние двое суток в штате Химачал-Прадеш из-за непрекращающихся дождей погибли 20 человек. Замминистра Мукеш Агнихотри призвал туристов не беспокоиться, ситуация нормализуется и все дороги будут открыты. Он рассчитывает, что это может произойти в ближайшие 72 часа.
Ранее сообщалось, что в результате наводнений и оползней, которые были вызванные муссонными ливнями, за четверо суток погибли более 100 человек, 80 из которых в штате Химачал-Прадеш, который больше остальных пострадал от стихии.