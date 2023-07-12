В Индии 15 туристов из России оказались заблокированными в горах

ANI уточняет, что только за последние двое суток в штате Химачал-Прадеш из-за непрекращающихся дождей погибли 20 человек. Замминистра Мукеш Агнихотри призвал туристов не беспокоиться, ситуация нормализуется и все дороги будут открыты. Он рассчитывает, что это может произойти в ближайшие 72 часа.