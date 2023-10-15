Российская альпинистка Надежда Оленева погибла в горах Непала
Альпинистка Надежда Оленева погибла в горах Непала во время восхождения на гору Дхаулагири, сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.
«Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна», – сказал Шабалин агентству ТАСС.
По уточнению посольства РФ в Непале, лежащая фигура альпинистки была обнаружена с воздуха. Подтвердить гибель можно будет только после прибытия спасательной группы на место, она отправится туда завтра, 16 октября.
Оленева пропала около полудня 14 октября, упав в расщелину с высоты 6680 м. Российская альпинистка совершала восхождение в составе группы из трех человек. Сообщалось также, что альпинисты планировали совершить восхождение на Даулагири без использования дополнительного кислорода.
Надежда Оленева родилась 19 ноября 1985 г. в Перми. Она является многократной чемпионкой России по альпинизму, мастером спорта по альпинизму и член сборной России. Обладательница национальной премии «Стальной ангел», премии «Хрустальный пик» портала Risk.ru в номинации «Outdoor-проект года». Имеется жетон «Спасение в горах».