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Общество

ФАС предложила предупреждать бизнес о нарушениях закона о рекламе

Ведомости

ФАС России разработала законопроект, который предлагает ввести механизм предупреждения бизнеса за нарушение некоторых статей закона «О рекламе». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

В ФАС пояснили, что такой инструмент «мягкого права» хорошо себя зарекомендовал в антимонопольном законодательстве. Там отметили, что инициатива призвана снизить административную нагрузку на бизнес. Выдавать предупреждения будут в случаях, «когда нарушения не связаны с обманом и введением в заблуждение потребителей». При этом дело по признакам нарушения законодательства о рекламе будет возбуждаться только в случае неисполнения предупреждения, уточнили в ведомстве.

Кроме того, ФАС предложила уточнить, какая информация не относится к рекламе. Речь идет об опросах общественного мнения и упоминания о товаре, его производителе или продавце в произведениях науки, литературы, искусства и др. Законопроект также содержит поправки, согласно которым push-уведомления с рекламой могут отправляться только с согласия пользователей.

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Изменения вносятся и в требования к теле- и радиорекламе алкогольной продукции. Ведомство предложило установить минимальное время демонстрации предупреждения о вреде ее чрезмерного потребления. На радио этому должно быть отведено не менее трех секунд, на ТВ – не менее пяти секунд и 10% площади кадра. Также предлагается не считать рекламой в интернете справочные данные о деятельности компаний, товарах и услугах на официальных сайтах организаций и продавцов.

В комитете Госдумы по защите конкуренции поддержали законопроект. В комитете по охране здоровья назвали идею разумной и добавили, что сделают окончательные выводы после публикации документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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