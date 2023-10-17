ФАС предложила предупреждать бизнес о нарушениях закона о рекламе
ФАС России разработала законопроект, который предлагает ввести механизм предупреждения бизнеса за нарушение некоторых статей закона «О рекламе». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.
В ФАС пояснили, что такой инструмент «мягкого права» хорошо себя зарекомендовал в антимонопольном законодательстве. Там отметили, что инициатива призвана снизить административную нагрузку на бизнес. Выдавать предупреждения будут в случаях, «когда нарушения не связаны с обманом и введением в заблуждение потребителей». При этом дело по признакам нарушения законодательства о рекламе будет возбуждаться только в случае неисполнения предупреждения, уточнили в ведомстве.
Кроме того, ФАС предложила уточнить, какая информация не относится к рекламе. Речь идет об опросах общественного мнения и упоминания о товаре, его производителе или продавце в произведениях науки, литературы, искусства и др. Законопроект также содержит поправки, согласно которым push-уведомления с рекламой могут отправляться только с согласия пользователей.
Изменения вносятся и в требования к теле- и радиорекламе алкогольной продукции. Ведомство предложило установить минимальное время демонстрации предупреждения о вреде ее чрезмерного потребления. На радио этому должно быть отведено не менее трех секунд, на ТВ – не менее пяти секунд и 10% площади кадра. Также предлагается не считать рекламой в интернете справочные данные о деятельности компаний, товарах и услугах на официальных сайтах организаций и продавцов.
В комитете Госдумы по защите конкуренции поддержали законопроект. В комитете по охране здоровья назвали идею разумной и добавили, что сделают окончательные выводы после публикации документа.