ФАС предложила предупреждать бизнес о нарушениях закона о рекламе

Изменения вносятся и в требования к теле- и радиорекламе алкогольной продукции. Ведомство предложило установить минимальное время демонстрации предупреждения о вреде ее чрезмерного потребления. На радио этому должно быть отведено не менее трех секунд, на ТВ – не менее пяти секунд и 10% площади кадра. Также предлагается не считать рекламой в интернете справочные данные о деятельности компаний, товарах и услугах на официальных сайтах организаций и продавцов.