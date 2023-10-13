Райффайзенбанку придется по требованию ФАС дать контррекламу на ТВ

Как отмечается в материалах дела, впервые недостоверная реклама банка появилась в эфире телеканалов «Первый канал», ТНТ и СТС в январе-феврале 2021 г. В видеоролике девушка танцует и поет песню со словами: «Кэшбэк на все. И на это, и на это, и на это, и на то». В нижней части кадра появляется дисклеймер о том, что кэшбэк не начисляется за любые денежные переводы, списание любых комиссий, оплате телекоммуникационных, коммунальных, страховых услуг и т.д.