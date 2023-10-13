Райффайзенбанку придется по требованию ФАС дать контррекламу на ТВ

Райффайзенбанку придется по требованию ФАС дать контррекламу на ТВТакое показательное наказание применяется впервые за много лет, говорят эксперты
Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу АО «Райффайзенбанк» (юрлицо Райффайзенбанка), следует из картотеки арбитражных дел. Истец просил отменить требование ФАС о размещении контррекламы (публичное опровержение недостоверной рекламы. – «Ведомости») на телеканале «Рен ТВ» за свой счет.
Теперь, как заявил «Ведомостям» представитель ФАС, банк должен исполнить решение суда и предоставить службе отчет о размещении контррекламы.
ФАС подала иск в Арбитражный суд города Москвы к АО «Райффайзенбанк» в феврале 2023 г. по результатам рассмотрения «жалобы гражданина на рекламу дебетовой кэшбэк-карты» банка на телеканале «Рен ТВ», сообщили в ведомстве.
Как отмечается в материалах дела, впервые недостоверная реклама банка появилась в эфире телеканалов «Первый канал», ТНТ и СТС в январе-феврале 2021 г. В видеоролике девушка танцует и поет песню со словами: «Кэшбэк на все. И на это, и на это, и на это, и на то». В нижней части кадра появляется дисклеймер о том, что кэшбэк не начисляется за любые денежные переводы, списание любых комиссий, оплате телекоммуникационных, коммунальных, страховых услуг и т.д.
Тогда ФАС признал этот ролик ненадлежащей рекламой из-за мелкого шрифта и короткого периода показа дисклеймеров (не более трех-четырех секунд), выдала компании предписание прекратить нарушение рекламного законодательства и оштрафовала ее. Сумма штрафа публично не раскрывалась, но, согласно КоАП, она могла составить 100 000 – 500 000 руб.
В январе-феврале 2022 г. та же реклама появилась на телеканале «Рен ТВ» (входит в холдинг «Национальная медиа группа»). В апреле 2023 г. по результатам рассмотрения иска ФАС Арбитражный суд Москвы обязал Райффайзенбанк разместить за свой счет контррекламу на «Рен ТВ» в прайм-тайм (с 18:00 до 22:00) в течение семи дней подряд один раз в сутки. Банк обжаловал решение, но Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения.
После этого банк подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа. Но и этот суд не нашел оснований для отмены обжалуемых судебных актов: «Выводы арбитражных судов соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам».
Райффайзенбанк всегда действует в полном соответствии с законодательством, сообщил «Ведомостям» его представитель: «На нашем сайте доступны полные условия программ лояльности».
На федеральном уровне не было других примеров контррекламы как минимум последние десять лет, отмечает исполнительный директор рекламного агентства SA Media Никита Прибыловский. Последние известные случаи использования контррекламы датируются 2006-2007 гг.
В 2006 г. компания «Сибирский берег» разместила по предписанию ФАС в Московском метро информационные плакаты с контррекламой своей кампании 2004 г., которая проходила под слоганом «Настоящие сухарики корочками не назовут» (сухарики под брендом «Три корочки» производила компания «Бриджтаун Фудс»). В 2007 г. производитель окон «Велюкс Россия» разместил в печатных изданиях опровержение своей рекламы со слоганом «Непревзойденное качество мирового лидера». Тогда ФАС установила, что продукция одного из конкурентов «Велюкса» по ряду основных характеристик превосходит показатели этого бренда.
Семь выходов в прайм-тайм на «Рен ТВ» обойдутся Райффайзенбанку в сумму не более 2,5 млн руб., оценивает представитель рекламной группы NMi Group. Для регулятора контрреклама – хороший инструмент «показательного наказания» за несоблюдение закона, отмечает он: «После такого прецедента банки, вероятно, станут еще более осторожными в части креативов».
Эффект от контррекламы, возможно, будет не слишком существенным, думает Прибыловский: «Любые слоганы про скидки, кэшбэк большей частью аудитории изначально воспринимаются со скепсисом».
У банка еще есть возможность обжаловать решение в Верховном суде, говорит управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко: «Такая попытка может быть успешной, если при мотивировке решения нижестоящие суды неправильно истолковали нормы права».
На практике Верховный суд отменяет крайне малое количество судебных решений, отмечает партнер практики интеллектуальной собственности комплаенс-агентства Comply Максим Али. В этой инстанции рассматриваются дела, которые будут иметь значение для дальнейшей судебной практики, продолжает он. А дело ФАС и Райффайзенбанка, по словам Али, похоже на «хрестоматийный» пример.
Во-первых, ФАС выполнила все базовые условия для обращения с иском в суд, продолжает юрист: «Уже вступило в силу решение о признании рекламы недостоверной, было выдано предписание о прекращении распространения рекламы». А, во-вторых, по мнению Али, суды при рассмотрении дела уже учли все обстоятельства, которые объясняли общественный интерес для распространения контррекламы.