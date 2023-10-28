Генпрокурора попросили проверить «Аэрофлот» из-за инцидента с ребенком Соболева
25 октября Соболев в соцсетях сообщил, что бортпроводники потребовали забрать его грудного ребенка от матери из бизнес-класса и вернуть его в эконом во время полета из Москвы на Мальдивы. Позднее перевозчик пояснил, что его сотрудники не стали размещать маленького ребенка комика вместе с матерью из-за регламента авиакомпании и авиационных правил. Там уточнили, что в системе бронирования ребенок был прикреплен к отцу.
Депутат отметила, что этот случай получил резонанс из-за популярности комика, но сама ситуация неприемлема и не всем людям в подобных случаях удается добиться привлечения внимания. По ее словам, часто решить проблему можно лишь оглаской.
«Направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ [Игорю] Краснову с просьбой поручить в ходе организованной прокурорской проверки установить правомерность действий не только сотрудников ПАО "Аэрофлот", но и должностных лиц аэропорта вылета, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс "Москва – Мале", которым летела семья Соболевых», – написала Буцкая.
Депутат также сообщила, что попросила Краснова проинформировать ее о результатах проверки «в связи с рассмотрением вопроса о необходимости совершенствования законодательного регулирования авиационных пассажирских перевозок с целью дополнительной защиты законных прав и интересов малолетних детей, в т. ч. находящихся на грудном вскармливании, и их родителей при авиаперевозках».