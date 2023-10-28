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Генпрокурора попросили проверить «Аэрофлот» из-за инцидента с ребенком Соболева

Ведомости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая попросила генерального прокурора Игоря Краснова проверить действия сотрудников «Аэрофлота» из-за инцидента с комиком Ильей Соболевым. Об этом депутат сообщила в своем Telegram-канале.

25 октября Соболев в соцсетях сообщил, что бортпроводники потребовали забрать его грудного ребенка от матери из бизнес-класса и вернуть его в эконом во время полета из Москвы на Мальдивы. Позднее перевозчик пояснил, что его сотрудники не стали размещать маленького ребенка комика вместе с матерью из-за регламента авиакомпании и авиационных правил. Там уточнили, что в системе бронирования ребенок был прикреплен к отцу. 

Депутат отметила, что этот случай получил резонанс из-за популярности комика, но сама ситуация неприемлема и не всем людям в подобных случаях удается добиться привлечения внимания. По ее словам, часто решить проблему можно лишь оглаской.

«Направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ [Игорю] Краснову с просьбой поручить в ходе организованной прокурорской проверки установить правомерность действий не только сотрудников ПАО "Аэрофлот", но и должностных лиц аэропорта вылета, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс "Москва – Мале", которым летела семья Соболевых», – написала Буцкая.

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Депутат также сообщила, что попросила Краснова проинформировать ее о результатах проверки «в связи с рассмотрением вопроса о необходимости совершенствования законодательного регулирования авиационных пассажирских перевозок с целью дополнительной защиты законных прав и интересов малолетних детей, в т. ч. находящихся на грудном вскармливании, и их родителей при авиаперевозках».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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