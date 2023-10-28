Генпрокурора попросили проверить «Аэрофлот» из-за инцидента с ребенком Соболева

25 октября Соболев в соцсетях сообщил, что бортпроводники потребовали забрать его грудного ребенка от матери из бизнес-класса и вернуть его в эконом во время полета из Москвы на Мальдивы. Позднее перевозчик пояснил, что его сотрудники не стали размещать маленького ребенка комика вместе с матерью из-за регламента авиакомпании и авиационных правил. Там уточнили, что в системе бронирования ребенок был прикреплен к отцу.