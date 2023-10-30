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Скончался бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов

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Бывший ректор Московской консерватории, пианист, народный артист России Тигран Алиханов скончался 29 октября на 81-м году жизни. Об этом сообщил ректорат Московской консерватории.

Уточняется, что гражданская панихида состоится в 11:00 в четверг, 2 ноября, в фойе Большого зала консерватории.

Тигран Алиханов родился в семье ученого-физика Абрама Алиханова и скрипачки, солистки Московской филармонии Славы Рошаль. В 1950–1961 гг. Алиханов учился на фортепианном отделении Центральной музыкальной школы, затем, в 1961–1966 гг., – в Московской консерватории в классе профессора Льва Оборина.

Сразу по окончании консерватории стал заниматься педагогической деятельностью, с 1971 г. преподавал в Московской консерватории на кафедре камерного ансамбля и квартета. В 1989 г. получил ученое звание доцента, а в 1992 г. – звание профессора. С 1992 г. занимал должность заведующего кафедрой камерного ансамбля и квартета. С 1992 г. работал также в Музыкальном училище (колледже) при Московской консерватории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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