Скончался бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов

Сразу по окончании консерватории стал заниматься педагогической деятельностью, с 1971 г. преподавал в Московской консерватории на кафедре камерного ансамбля и квартета. В 1989 г. получил ученое звание доцента, а в 1992 г. – звание профессора. С 1992 г. занимал должность заведующего кафедрой камерного ансамбля и квартета. С 1992 г. работал также в Музыкальном училище (колледже) при Московской консерватории.