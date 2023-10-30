Скончался бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов
Бывший ректор Московской консерватории, пианист, народный артист России Тигран Алиханов скончался 29 октября на 81-м году жизни. Об этом сообщил ректорат Московской консерватории.
Уточняется, что гражданская панихида состоится в 11:00 в четверг, 2 ноября, в фойе Большого зала консерватории.
Тигран Алиханов родился в семье ученого-физика Абрама Алиханова и скрипачки, солистки Московской филармонии Славы Рошаль. В 1950–1961 гг. Алиханов учился на фортепианном отделении Центральной музыкальной школы, затем, в 1961–1966 гг., – в Московской консерватории в классе профессора Льва Оборина.
Сразу по окончании консерватории стал заниматься педагогической деятельностью, с 1971 г. преподавал в Московской консерватории на кафедре камерного ансамбля и квартета. В 1989 г. получил ученое звание доцента, а в 1992 г. – звание профессора. С 1992 г. занимал должность заведующего кафедрой камерного ансамбля и квартета. С 1992 г. работал также в Музыкальном училище (колледже) при Московской консерватории.