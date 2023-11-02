Минобороны сообщило о проведении ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. В составе миссии входят четыре инспектора. Их задача – наблюдать и оценивать безопасность станции.