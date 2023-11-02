Минобороны сообщило о проведении ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Вооруженные Силы России обеспечили безопасность очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщило Минобороны России.
Также при осмотре дороги российские саперы обнаружили неразорвавшиеся иностранные боеприпасы. Российские военные уничтожили взрывоопасные предметы подрывом накладным зарядом.
1 ноября средства ПВО перехватили девять украинских беспилотников возле Запорожской АЭС. По сообщению Минобороны, целью атаки были создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС, а также срыв ротации сотрудников МАГАТЭ на станции.
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г. В составе миссии входят четыре инспектора. Их задача – наблюдать и оценивать безопасность станции.