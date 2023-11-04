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МВД начнет проводить дактилоскопию мигрантов в аэропортах Москвы

Ведомости

МВД РФ намерено в ближайшее время начать эксперимент по дактилоскопии и фотографированию мигрантов, прибывающих в Россию через столичные аэропорты, сообщила начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова.

«Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [приезжие]», – приводит его слова ТАСС.

В результате «перевертыши», постоянно меняющие свои установочные данные, уже не смогут заехать в страну, пояснила Казакова.

Обязательная процедура дактилоскопии и фотографирования для иностранцев, прибывших в Россию для осуществления трудовой деятельности, действует с декабря 2021 г. Всего из 6,5 млн иностранцев, которые сейчас находятся в стране, 4 млн прошли процедуру. Благодаря ей удалось раскрыть свыше 2000 преступлений, добавила Казакова.

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Летом представитель Минтруда рассказал «Ведомостям», что число трудовых мигрантов в России к 2030 г. составит 3,5 млн человек, это на 400 000 человек больше, чем в 2022 г. Тогда он ссылался на прогноз Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда), согласно которому через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в прошлом году до 4,7% от всех занятых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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