МВД начнет проводить дактилоскопию мигрантов в аэропортах Москвы
МВД РФ намерено в ближайшее время начать эксперимент по дактилоскопии и фотографированию мигрантов, прибывающих в Россию через столичные аэропорты, сообщила начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова.
«Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [приезжие]», – приводит его слова ТАСС.
В результате «перевертыши», постоянно меняющие свои установочные данные, уже не смогут заехать в страну, пояснила Казакова.
Обязательная процедура дактилоскопии и фотографирования для иностранцев, прибывших в Россию для осуществления трудовой деятельности, действует с декабря 2021 г. Всего из 6,5 млн иностранцев, которые сейчас находятся в стране, 4 млн прошли процедуру. Благодаря ей удалось раскрыть свыше 2000 преступлений, добавила Казакова.
Летом представитель Минтруда рассказал «Ведомостям», что число трудовых мигрантов в России к 2030 г. составит 3,5 млн человек, это на 400 000 человек больше, чем в 2022 г. Тогда он ссылался на прогноз Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда), согласно которому через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в прошлом году до 4,7% от всех занятых.