Песков прокомментировал внимание к мигрантам в России
Огромное количество иностранцев не нарушают закон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возросшем внимании к проблеме мигрантов.
«Есть правоохранительные органы, они выполняют свои функции. К этому нужно так и относиться. Если осуществляются правонарушения, то они преследуются по закону. Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают», – сказал представитель Кремля.
Ранее СМИ писали о группе молодых людей из Азербайджана, которые снимали на видео избиения прохожих в Санкт-Петербурге, порчу имущества и выкладывали это в интернет. После этого было возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), были задержаны 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, все они были арестованы.
3 ноября «Известия» сообщили, что подозреваемого в организации избиений прохожих Турала Мамедова 2005 г. р. задержали, планируется его экстрадиция в Россию.
Летом представитель Минтруда рассказал «Ведомостям», что число трудовых мигрантов в России к 2030 г. составит 3,5 млн человек, это на 400 000 человек больше, чем в 2022 г. Тогда он ссылался на прогноз Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда), согласно которому через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в прошлом году до 4,7% от всех занятых.