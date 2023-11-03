Песков прокомментировал внимание к мигрантам в России

Летом представитель Минтруда рассказал «Ведомостям», что число трудовых мигрантов в России к 2030 г. составит 3,5 млн человек, это на 400 000 человек больше, чем в 2022 г. Тогда он ссылался на прогноз Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда), согласно которому через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в прошлом году до 4,7% от всех занятых.