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Общество

Песков прокомментировал внимание к мигрантам в России

Ведомости

Огромное количество иностранцев не нарушают закон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возросшем внимании к проблеме мигрантов.

«Есть правоохранительные органы, они выполняют свои функции. К этому нужно так и относиться. Если осуществляются правонарушения, то они преследуются по закону. Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают», – сказал представитель Кремля.

Ранее СМИ писали о группе молодых людей из Азербайджана, которые снимали на видео избиения прохожих в Санкт-Петербурге, порчу имущества и выкладывали это в интернет. После этого было возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), были задержаны 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, все они были арестованы. 

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3 ноября «Известия» сообщили, что подозреваемого в организации избиений прохожих Турала Мамедова 2005 г. р. задержали, планируется его экстрадиция в Россию.

Летом представитель Минтруда рассказал «Ведомостям», что число трудовых мигрантов в России к 2030 г. составит 3,5 млн человек, это на 400 000 человек больше, чем в 2022 г. Тогда он ссылался на прогноз Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда (ВНИИ труда), согласно которому  через семь лет доля иностранцев в отечественных компаниях вырастет с 4,2% в прошлом году до 4,7% от всех занятых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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