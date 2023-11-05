Газета
Общество

Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за вооруженного мужчины

Ведомости

Рейсы в аэропорту Гамбурга приостановлены на неопределенный срок, они отменены и задержаны в течение дня. Причиной является продолжение «полицейской операции», сообщается на сайте аэропорта. 

«Полиция просит пассажиров пока не ездить в аэропорт, территория оцеплена», – добавили в аэропорту.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что аэропорт закрыли после того, как около 20:00 (22:00 мск) вооруженный мужчина прорвался на автомобиле на взлетно-посадочную полосу. 

«Он остановился рядом с пассажирским самолетом Turkish Airlines», – пишет Bild. По данным издания, мужчина удерживает в салоне автомобиля четырехлетнюю дочку и требует вылета в Турцию. В пресс-службе полиции Bild сообщили, что всех пассажиров самолета эвакуировали. 

Уточняется, что полиция вела переговоры с мужчиной всю ночь. Вероятной причиной удерживания ребенка издание называет спор об опеке. 

По данным на 06:00 (08:00 мск) переговоры продолжаются. «Аэропорт останется закрытым до дальнейшего уведомления», – сообщило издание.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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