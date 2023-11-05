Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за вооруженного мужчины

«Он остановился рядом с пассажирским самолетом Turkish Airlines», – пишет Bild. По данным издания, мужчина удерживает в салоне автомобиля четырехлетнюю дочку и требует вылета в Турцию. В пресс-службе полиции Bild сообщили, что всех пассажиров самолета эвакуировали.