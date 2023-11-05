Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за вооруженного мужчины
Рейсы в аэропорту Гамбурга приостановлены на неопределенный срок, они отменены и задержаны в течение дня. Причиной является продолжение «полицейской операции», сообщается на сайте аэропорта.
«Полиция просит пассажиров пока не ездить в аэропорт, территория оцеплена», – добавили в аэропорту.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что аэропорт закрыли после того, как около 20:00 (22:00 мск) вооруженный мужчина прорвался на автомобиле на взлетно-посадочную полосу.
«Он остановился рядом с пассажирским самолетом Turkish Airlines», – пишет Bild. По данным издания, мужчина удерживает в салоне автомобиля четырехлетнюю дочку и требует вылета в Турцию. В пресс-службе полиции Bild сообщили, что всех пассажиров самолета эвакуировали.
Уточняется, что полиция вела переговоры с мужчиной всю ночь. Вероятной причиной удерживания ребенка издание называет спор об опеке.
По данным на 06:00 (08:00 мск) переговоры продолжаются. «Аэропорт останется закрытым до дальнейшего уведомления», – сообщило издание.