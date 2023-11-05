В аэропорту Гамбурга сообщили об отмене 60 рейсов из-за вооруженного мужчины

По данным аэропорта, 4 ноября в связи с инцидентом были отменены 10 рейсов, а 17 прибывших самолетов пришлось перенаправить в другие аэропорты. Полицейские операции на месте происшествия продолжаются, полеты будут приостановлены на неопределенный срок. Пассажиров призвали пока не ездить в аэропорт и следить за статусом рейсов. 5 ноября произошло уже «множество» отмен и задержек рейсов, говорится в пресс-релизе. Из запланированных 286 рейсов отменены 34 вылета и 27 прилетов.