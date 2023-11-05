В аэропорту Гамбурга сообщили об отмене 60 рейсов из-за вооруженного мужчины
В аэропорту Гамбурга отменен 61 рейс, отмены и задержки прилетов и вылетов ожидаются в течение дня в связи с работой полиции, сообщила пресс-служба аэропорта. 4 ноября, как стало известно ранее, вооруженный мужчина прорвался на автомобиле на взлетно-посадочную полосу и удерживает ребенка.
Аэропорт закрыли после того, как около 20:00 (22:00 мск) 4 ноября вооруженный мужчина прорвался на автомобиле на взлетно-посадочную полосу, сообщали немецкие СМИ. По данным Bild, мужчина удерживает четырехлетнюю дочку и требует вылета в Турцию. Полиция вела переговоры с ним всю ночь, утром они продолжались.
«Мы можем подтвердить, что вчера вечером человек получил несанкционированный доступ в зону безопасности аэропорта и применил грубую силу», – сказал пресс-секретарь аэропорта Гамбурга Джанет Нимейер.
По данным аэропорта, 4 ноября в связи с инцидентом были отменены 10 рейсов, а 17 прибывших самолетов пришлось перенаправить в другие аэропорты. Полицейские операции на месте происшествия продолжаются, полеты будут приостановлены на неопределенный срок. Пассажиров призвали пока не ездить в аэропорт и следить за статусом рейсов. 5 ноября произошло уже «множество» отмен и задержек рейсов, говорится в пресс-релизе. Из запланированных 286 рейсов отменены 34 вылета и 27 прилетов.
«Последствия почувствуют все, кто сегодня захочет уехать или приехать в Гамбург. Поэтому мы просим пассажиров постоянно проверять статус своего рейса и при необходимости связываться со своей авиакомпанией», – добавили в пресс-службе.