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В аэропорту Гамбурга сообщили об отмене 60 рейсов из-за вооруженного мужчины

Ведомости

В аэропорту Гамбурга отменен 61 рейс, отмены и задержки прилетов и вылетов ожидаются в течение дня в связи с работой полиции, сообщила пресс-служба аэропорта. 4 ноября, как стало известно ранее, вооруженный мужчина прорвался на автомобиле на взлетно-посадочную полосу и удерживает ребенка.

Аэропорт закрыли после того, как около 20:00 (22:00 мск) 4 ноября вооруженный мужчина прорвался на автомобиле на взлетно-посадочную полосу, сообщали немецкие СМИ. По данным Bild, мужчина удерживает четырехлетнюю дочку и требует вылета в Турцию. Полиция вела переговоры с ним всю ночь, утром они продолжались.

«Мы можем подтвердить, что вчера вечером человек получил несанкционированный доступ в зону безопасности аэропорта и применил грубую силу», – сказал пресс-секретарь аэропорта Гамбурга Джанет Нимейер. 

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По данным аэропорта, 4 ноября в связи с инцидентом были отменены 10 рейсов, а 17 прибывших самолетов пришлось перенаправить в другие аэропорты. Полицейские операции на месте происшествия продолжаются, полеты будут приостановлены на неопределенный срок. Пассажиров призвали пока не ездить в аэропорт и следить за статусом рейсов. 5 ноября произошло уже «множество» отмен и задержек рейсов, говорится в пресс-релизе. Из запланированных 286 рейсов отменены 34 вылета и 27 прилетов.

«Последствия почувствуют все, кто сегодня захочет уехать или приехать в Гамбург. Поэтому мы просим пассажиров постоянно проверять статус своего рейса и при необходимости связываться со своей авиакомпанией», – добавили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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