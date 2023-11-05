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В Донецке заявили о намерении построить метро

Ведомости

В Донецкой народной республике рассматривают вопрос строительства метро в Донецке, сообщил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин, передают «РИА Новости».

«Совместно с Минтрансом России, совместно с рядом крупных городов, у которых есть метрополитен, данную концепцию мы обсуждаем. Рассматриваются положительные практики тех городов, где это работает, как метро, так и наземный электротранспорт», – сказал он.

Министр при этом уточнил, что пока не может сказать, в какое время будет принято конкретное решение. По его словам, концепция вырабатывается, ее будут защищать.

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«Как только защитим, соответственно, озвучим все наши планы», – заключил Тужилин.

Решение о строительстве метро в Донецке было принято в 1990-х. Строительство началось в 1993 г., но в 2011 г. было приостановлено. Действующий мэр города Алексей Кулемзин заявлял в марте, что проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий.

Кулемзин уточнял, что на проект нужно будет смотреть со стабилизацией военной обстановки и «с пониманием, чем все эти обстрелы закончатся для инфраструктуры».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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