В Донецке заявили о намерении построить метро
В Донецкой народной республике рассматривают вопрос строительства метро в Донецке, сообщил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин, передают «РИА Новости».
«Совместно с Минтрансом России, совместно с рядом крупных городов, у которых есть метрополитен, данную концепцию мы обсуждаем. Рассматриваются положительные практики тех городов, где это работает, как метро, так и наземный электротранспорт», – сказал он.
Министр при этом уточнил, что пока не может сказать, в какое время будет принято конкретное решение. По его словам, концепция вырабатывается, ее будут защищать.
«Как только защитим, соответственно, озвучим все наши планы», – заключил Тужилин.
Решение о строительстве метро в Донецке было принято в 1990-х. Строительство началось в 1993 г., но в 2011 г. было приостановлено. Действующий мэр города Алексей Кулемзин заявлял в марте, что проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий.
Кулемзин уточнял, что на проект нужно будет смотреть со стабилизацией военной обстановки и «с пониманием, чем все эти обстрелы закончатся для инфраструктуры».