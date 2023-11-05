Режиссер Александр Сапрунов погиб в зоне спецоперации
Режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов погиб в зоне боевых действий на Украине, сообщили в пресс-службе театра.
«Он героически погиб в ходе специальной военной операции. Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова», – говорится в сообщении.
Сапрунов поставил мюзиклы «Евгений Онегин», «Алые паруса», «12 стульев», «Приключения Дюймовочки». Также готовил концертные программы ко Дню Победы и Дню народного единства.
В качестве балетмейстера-постановщика работал над мюзиклами «Приключения кота в сапогах», «Иван-Царевич и Серый Волк против Кощея и Бабы Яги», «Здравствуйте, я ваша тетя!», комедиями «Проделки Ханумы», «Кармен» и др.
«Творческий человек жив, пока живы его произведения. С нами остались спектакли Александра Сапрунова, которые до сих пор горячо любимы всеми поклонниками Рязанского музыкального театра», – заключили в представительстве.
4 ноября сообщалось, что бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский, который ранее ушел в отставку ради участия в боевых действиях на Украине, получил в зоне спецоперации ранение – его автомобиль атаковал беспилотник. В настоящее время военные находятся в госпитале, их жизни ничего не угрожает. Сам Любарский получил сквозное ранение руки.