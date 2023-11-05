Режиссер Александр Сапрунов погиб в зоне спецоперации

4 ноября сообщалось, что бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский, который ранее ушел в отставку ради участия в боевых действиях на Украине, получил в зоне спецоперации ранение – его автомобиль атаковал беспилотник. В настоящее время военные находятся в госпитале, их жизни ничего не угрожает. Сам Любарский получил сквозное ранение руки.