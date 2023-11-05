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Режиссер Александр Сапрунов погиб в зоне спецоперации

Ведомости

Режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов погиб в зоне боевых действий на Украине, сообщили в пресс-службе театра.

«Он героически погиб в ходе специальной военной операции. Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова», – говорится в сообщении.

Сапрунов поставил мюзиклы «Евгений Онегин», «Алые паруса», «12 стульев», «Приключения Дюймовочки». Также готовил концертные программы ко Дню Победы и Дню народного единства. 

Бывший мэр Петрозаводска получил ранение в зоне спецоперации

В качестве балетмейстера-постановщика работал над мюзиклами «Приключения кота в сапогах», «Иван-Царевич и Серый Волк против Кощея и Бабы Яги», «Здравствуйте, я ваша тетя!», комедиями «Проделки Ханумы», «Кармен» и др.

«Творческий человек жив, пока живы его произведения. С нами остались спектакли Александра Сапрунова, которые до сих пор горячо любимы всеми поклонниками Рязанского музыкального театра», – заключили в представительстве.

4 ноября сообщалось, что бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский, который ранее ушел в отставку ради участия в боевых действиях на Украине, получил в зоне спецоперации ранение – его автомобиль атаковал беспилотник. В настоящее время военные находятся в госпитале, их жизни ничего не угрожает. Сам Любарский получил сквозное ранение руки. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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