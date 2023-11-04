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Бывший мэр Петрозаводска получил ранение в зоне спецоперации

Ведомости

Бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский, который ранее ушел в отставку ради участия в боевых действиях на Украине, получил в зоне спецоперации ранение, его автомобиль атаковал беспилотник, сообщил глава Республики Карелии Артур Парфенчиков.

«Володю ранило. Сегодня ночью в "буханку", на которой он ехал с товарищем, ударил тяжелый беспилотник «Баба Яга». Автомобиль сгорел, Володя и товарищ, к счастью, живы», – написал он в своем Telegram-канале.

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По данным Парфенчикова, военные находятся в госпитале, их жизни ничего не угрожает. Он уточнил, что Любарский получил сквозное ранение руки. 

Депутаты Петросовета приняли отставку Любарского 23 июня. Глава города решил уйти добровольцем на спецоперацию. Отставку Любарского глава Карелии назвал непростым решением, но заявил, что поддерживает выбор чиновника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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