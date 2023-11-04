Бывший мэр Петрозаводска получил ранение в зоне спецоперации
Бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский, который ранее ушел в отставку ради участия в боевых действиях на Украине, получил в зоне спецоперации ранение, его автомобиль атаковал беспилотник, сообщил глава Республики Карелии Артур Парфенчиков.
«Володю ранило. Сегодня ночью в "буханку", на которой он ехал с товарищем, ударил тяжелый беспилотник «Баба Яга». Автомобиль сгорел, Володя и товарищ, к счастью, живы», – написал он в своем Telegram-канале.
По данным Парфенчикова, военные находятся в госпитале, их жизни ничего не угрожает. Он уточнил, что Любарский получил сквозное ранение руки.
Депутаты Петросовета приняли отставку Любарского 23 июня. Глава города решил уйти добровольцем на спецоперацию. Отставку Любарского глава Карелии назвал непростым решением, но заявил, что поддерживает выбор чиновника.