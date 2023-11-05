Полиция сообщила о задержании 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Сотрудники правоохранительных органов задержали 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил начальник главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.
«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», – сказал Бачурин, его слова приводит пресс-служба ведомства.
В МВД также пообещали установить личности всех, кто принимал участие в беспорядках на территории воздушной гавани Дагестана.
1 ноября в Верховном суде региона сообщили, что число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15. Им вменяются нарушения административного характера.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в 285 млн руб. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября.
Президент России Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей. 3 ноября Путин подчеркнул, что событиями в Дагестане «заокеанские деятели» хотели раскачать Россию изнутри.