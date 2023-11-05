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Общество

Полиция сообщила о задержании 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил начальник главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», – сказал Бачурин, его слова приводит пресс-служба ведомства.

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В МВД также пообещали установить личности всех, кто принимал участие в беспорядках на территории воздушной гавани Дагестана.

1 ноября в Верховном суде региона сообщили, что число арестованных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15. Им вменяются нарушения административного характера.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в 285 млн руб. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября.

Президент России Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей. 3 ноября Путин подчеркнул, что событиями в Дагестане «заокеанские деятели» хотели раскачать Россию изнутри.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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