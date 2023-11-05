Полиция сообщила о задержании 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Президент России Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей. 3 ноября Путин подчеркнул, что событиями в Дагестане «заокеанские деятели» хотели раскачать Россию изнутри.