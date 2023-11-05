Меликов: народ Дагестана показал мудрость и единство, несмотря на провокации

Меликов поблагодарил сотрудников полиции и Росгвардии, которые «стояли на страже безопасности и спокойствия в республике». «Население с пониманием отнеслось к их работе и всячески поддерживало. Яркий пример этого – то, что наша молодежь раздавала воду и привозила еду полицейским, которые находились на своих постах», – отметил он.