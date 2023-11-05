Меликов: народ Дагестана показал мудрость и единство, несмотря на провокации
Дагестанский народ показал мудрость и единство, несмотря на попытки провокаторов раскачать ситуацию в республике, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, описывая ситуацию за прошедшие выходные.
«В Дагестане сегодня все стабильно и спокойно. Несмотря на попытки провокаторов раскачать ситуацию в республике, дагестанский народ в очередной раз показал мудрость и единство. Расколоть наше общество и внести смуту, как я уже говорил, никому не удастся», – написал он в Telegram.
Он добавил, что дагестанцы не повелись на различного рода призывы и «провели выходной день в окружении родных и близких, занимаясь своими повседневными делами».
Меликов поблагодарил сотрудников полиции и Росгвардии, которые «стояли на страже безопасности и спокойствия в республике». «Население с пониманием отнеслось к их работе и всячески поддерживало. Яркий пример этого – то, что наша молодежь раздавала воду и привозила еду полицейским, которые находились на своих постах», – отметил он.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в 285 млн руб. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября. После окончания беспорядков были задержаны 83 участника, 15 человек арестовали.
Президент России Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей. 3 ноября Путин подчеркнул, что событиями в Дагестане «заокеанские деятели» хотели раскачать Россию изнутри.
Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, совещание Путина после беспорядков было посвящено мерам по недопущению подобных ситуаций в будущем.