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Меликов: народ Дагестана показал мудрость и единство, несмотря на провокации

Ведомости

Дагестанский народ показал мудрость и единство, несмотря на попытки провокаторов раскачать ситуацию в республике, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, описывая ситуацию за прошедшие выходные.

«В Дагестане сегодня все стабильно и спокойно. Несмотря на попытки провокаторов раскачать ситуацию в республике, дагестанский народ в очередной раз показал мудрость и единство. Расколоть наше общество и внести смуту, как я уже говорил, никому не удастся», – написал он в Telegram.

Он добавил, что дагестанцы не повелись на различного рода призывы и «провели выходной день в окружении родных и близких, занимаясь своими повседневными делами».

Что сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане

Президент подчеркнул, что свою роль в событиях в Махачкале сыграли Украина и спецслужбы США

Меликов поблагодарил сотрудников полиции и Росгвардии, которые «стояли на страже безопасности и спокойствия в республике». «Население с пониманием отнеслось к их работе и всячески поддерживало. Яркий пример этого – то, что наша молодежь раздавала воду и привозила еду полицейским, которые находились на своих постах», – отметил он.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в 285 млн руб. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября. После окончания беспорядков были задержаны 83 участника, 15 человек арестовали. 

Президент России Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей. 3 ноября Путин подчеркнул, что событиями в Дагестане «заокеанские деятели» хотели раскачать Россию изнутри.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, совещание Путина после беспорядков было посвящено мерам по недопущению подобных ситуаций в будущем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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