Песков рассказал, какие вопросы обсуждались на совещании по ситуации в Дагестане

«Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем. Поэтому это был такой достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении», – сказал Песков (цитата по ТАСС).