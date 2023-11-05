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Песков рассказал, какие вопросы обсуждались на совещании по ситуации в Дагестане

Ведомости

Совещание у президента России Владимира Путина, которое прошло после беспорядков в аэропорту Дагестана, было посвящено мерам по недопущению подобных ситуаций в будущем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Совещание у президента было «продолжительным и содержательным», оно продлилось почти два часа, отметил представитель Кремля. Участники встречи после событий в Дагестане обсуждали «и внутренний аспект, и международный аспект». 

«Это и необходимость принятия мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем. Поэтому это был такой достаточно насыщенный разговор в русле тех оценок, которые дал президент в своем начальном выступлении», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

Что сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане

Президент подчеркнул, что свою роль в событиях в Махачкале сыграли Украина и спецслужбы США

Вечером 30 октября Путин провел большое совещание, посвященное вопросам попыток влияния западных стран на ситуацию внутри России с помощью палестино-израильского конфликта. В совещании приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и др.

В ходе открытой части совещания Путин подчеркнул, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа людей на фоне прибытия рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По последним данным, задержано 83 участника протестов. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября. 

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. Он отметил, что у властей региона есть достоверные данные, что канал «Утро Дагестан», который впоследствии был удален администрацией Telegram за призывы к насилию, вели с Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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