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Умер искусствовед Аркадий Ипполитов

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В Санкт-Петербурге умер искусствовед, куратор выставок и писатель Аркадий Ипполитов. О смерти специалиста в области итальянского искусства XV-XVII веков сообщила в своем Telegram-канале главный редактор газеты The Art Newspaper Милена Орлова.

«Печальная новость из Петербурга. Умер Аркадий Ипполитов. Блестящий искусствовед, куратор, писатель, знаток и певец Италии. Лауреат премии The Art Newspaper Russia за книгу “Просто Рим". Мои соболезнования друзьям и близким», – написала Орлова.

Ипполитов родился в 1958 г. в Санкт-Петербурге. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1978 г. устроился в Эрмитаж – почти 10 лет искусствовед работал в библиотеке музея, после чего перешел в отдел западноевропейского искусства и был назначен хранителем кабинета итальянской гравюры. В 2000-х Ипполитов преподавал историю искусств в Европейском университете в Санкт-Петербурге.

Искусствовед в разные годы курировал в Эрмитаже выставки американского художника Джексона Поллока, нидерландского художника Маурица Эшера, «Дворцы, руины и темницы. Джованни Баттиста Пиранези и итальянские архитектурные фантазии XVIII века». В Третьяковской галерее Ипполитов курировал выставку Михаила Врубеля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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