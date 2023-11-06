Умер искусствовед Аркадий Ипполитов

Ипполитов родился в 1958 г. в Санкт-Петербурге. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1978 г. устроился в Эрмитаж – почти 10 лет искусствовед работал в библиотеке музея, после чего перешел в отдел западноевропейского искусства и был назначен хранителем кабинета итальянской гравюры. В 2000-х Ипполитов преподавал историю искусств в Европейском университете в Санкт-Петербурге.