Умер искусствовед Аркадий Ипполитов
В Санкт-Петербурге умер искусствовед, куратор выставок и писатель Аркадий Ипполитов. О смерти специалиста в области итальянского искусства XV-XVII веков сообщила в своем Telegram-канале главный редактор газеты The Art Newspaper Милена Орлова.
«Печальная новость из Петербурга. Умер Аркадий Ипполитов. Блестящий искусствовед, куратор, писатель, знаток и певец Италии. Лауреат премии The Art Newspaper Russia за книгу “Просто Рим". Мои соболезнования друзьям и близким», – написала Орлова.
Ипполитов родился в 1958 г. в Санкт-Петербурге. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1978 г. устроился в Эрмитаж – почти 10 лет искусствовед работал в библиотеке музея, после чего перешел в отдел западноевропейского искусства и был назначен хранителем кабинета итальянской гравюры. В 2000-х Ипполитов преподавал историю искусств в Европейском университете в Санкт-Петербурге.
Искусствовед в разные годы курировал в Эрмитаже выставки американского художника Джексона Поллока, нидерландского художника Маурица Эшера, «Дворцы, руины и темницы. Джованни Баттиста Пиранези и итальянские архитектурные фантазии XVIII века». В Третьяковской галерее Ипполитов курировал выставку Михаила Врубеля.