Депутат Госдумы сообщил о поддержке кабмином проектов о наказании за треш-стримы

В конце августа «Ведомости» писали, что авторы инициативы направили законопроект об ужесточении ответственности за треш-стримы на отзыв в правительство. Помимо предложения сделать онлайн-трансляции совершения преступления отягчающим обстоятельством, в Госдуме разработали поправки для КоАП РФ. Предполагается, что они будут действовать для случаев распространения в интернете фото и видео сцен с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью. Размер штрафа для граждан будет составлять от 200 000 до 600 000 руб., для должностных лиц – от 300 000 до 700 000 руб.