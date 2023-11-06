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Депутат Госдумы сообщил о поддержке кабмином проектов о наказании за треш-стримы

Ведомости

Правительство России поддержало законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы, сообщил в своем Telegram-канале автор инициатив, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Группа депутатов Госдумы во главе с Метелевым ранее предложили сделать публичную демонстрацию в СМИ или интернете совершения преступления отягчающим обстоятельством. Сообщалось, что срок лишения свободы за убийство с онлайн-трансляцией может составить от восьми до 20 лет либо пожизненно вместо лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

В Госдуме также предлагают ввести за треш-стримы штрафы до 600 000 руб. с конфискацией имущества запрет на действия (например, пользование интернетом), напомнил Метелев.

Соответствующее заключение правительства рассмотрят 7 ноября на комиссии по законопроектной деятельности, добавил депутат.

Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров

В конце августа «Ведомости» писали, что авторы инициативы направили законопроект об ужесточении ответственности за треш-стримы на отзыв в правительство. Помимо предложения сделать онлайн-трансляции совершения преступления отягчающим обстоятельством, в Госдуме разработали поправки для КоАП РФ. Предполагается, что они будут действовать для случаев распространения в интернете фото и видео сцен с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью. Размер штрафа для граждан будет составлять от 200 000 до 600 000 руб., для должностных лиц – от 300 000 до 700 000 руб.

В сентябре Метелев сообщил, что Верховный суд РФ поддержал законопроект об уголовной ответственности для треш-стримеров. В суде в то же время рекомендовали уточнить формулировку в одном из пунктов, касающуюся признания отягчающим обстоятельством преступления, трансляция которого идет в СМИ или интернете.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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