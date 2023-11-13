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Суд снова оштрафовал писателя Глуховского за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Останкинский суд Москвы третий раз оштрафовал писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Сумма штрафа составила 50 000 руб., сообщает ТАСС.

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Судья Анна Болотникова признала Глуховского виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах).  

Писатель не в первый раз признается виновным по этой статье. 2 ноября его также оштрафовали по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента в материалах, опубликованных в социальных сетях на принадлежащих ему страницах) на 50 000 руб. В июне суд назначил Глуховскому наказание в размере 40 000 руб. за отсутствие плашки иноагента.

В августе Басманный суд Москвы приговорил Глуховского к восьми годам колонии заочно по делу о «Публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» (п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Писателю также запрещено администрировать сайты в интернете. Глуховский объявлен в международный розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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