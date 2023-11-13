Суд снова оштрафовал писателя Глуховского за нарушение закона об иноагентах
Останкинский суд Москвы третий раз оштрафовал писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Сумма штрафа составила 50 000 руб., сообщает ТАСС.
Судья Анна Болотникова признала Глуховского виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах).
Писатель не в первый раз признается виновным по этой статье. 2 ноября его также оштрафовали по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента в материалах, опубликованных в социальных сетях на принадлежащих ему страницах) на 50 000 руб. В июне суд назначил Глуховскому наказание в размере 40 000 руб. за отсутствие плашки иноагента.
В августе Басманный суд Москвы приговорил Глуховского к восьми годам колонии заочно по делу о «Публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» (п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Писателю также запрещено администрировать сайты в интернете. Глуховский объявлен в международный розыск.