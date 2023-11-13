Суд снова оштрафовал писателя Глуховского за нарушение закона об иноагентах

Писатель не в первый раз признается виновным по этой статье. 2 ноября его также оштрафовали по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента в материалах, опубликованных в социальных сетях на принадлежащих ему страницах) на 50 000 руб. В июне суд назначил Глуховскому наказание в размере 40 000 руб. за отсутствие плашки иноагента.