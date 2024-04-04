«Коммерсантъ»: экс-глава отдела полиции Коммунарки задержан по делу о нелегальной миграции
В отношении бывшего начальника отдела МВД «Коммунарский» Андрея Тургенева и старшего инспектора Вадима Магана возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Неправомерную деятельность с целью получения вознаграждения подозреваемые вели с 1 января по 31 августа 2022 г., рассказал собеседник газеты. В частности, они якобы осуществили фиктивную постановку на миграционный учет более 1000 иностранцев по месту пребывания от имени юридических лиц. При этом граждане по указанным адресам не проживали. По данным Telegram-канала Baza, в составе организованной преступной группы могли действовать еще несколько коллег задержанных.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ по статьям об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Расследование ведет управление Следственного комитета России по Москве.
По данным газеты, Тургенев был уволен из органов внутренних дел по выслуге лет 9 февраля. Пресс-служба московского главка МВД РФ подтвердила «РИА Новости», что он является уже бывшим сотрудником, а в отношении его экс-подчиненного проводится служебная проверка, сотрудник отстранен от исполнения обязанностей.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк 4 апреля также сообщила, что в Москве задержаны шестеро подозреваемых в оформлении поддельных документов в сфере миграции. Они создали сайт, который визуально был похож на интернет-страницу центра по предоставлению госуслуг в сфере миграции.
«Стоимость услуги составляла от 6000 до 18 000 руб. В настоящий момент установлено порядка 100 эпизодов противоправной деятельности фигурантов, общий ущерб превысил 1 млн руб.», – рассказала Волк.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
2 апреля в ходе расширенной коллегии МВД президент РФ Владимир Путин призвал «кардинально обновить подходы к миграционной политике» и, в частности, создать цифровые базы биометрических данных, поскольку имеющихся, «судя по всему, недостаточно». По его словам, есть случаи, когда даже не знающим русский язык иностранцам по какой-то причине оформлялось гражданство РФ. А нелегальная миграция, отметил президент, является «питательной средой» для экстремисткой деятельности.
По информации главы МВД Владимира Колокольцева, число выдворенных из РФ иностранных граждан выросло в прошлом году на 65% по сравнению с 2022 г. и составило почти 110 000 нарушителей.