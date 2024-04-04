«Коммерсантъ»: экс-глава отдела полиции Коммунарки задержан по делу о нелегальной миграции

Неправомерную деятельность с целью получения вознаграждения подозреваемые вели с 1 января по 31 августа 2022 г., рассказал собеседник газеты. В частности, они якобы осуществили фиктивную постановку на миграционный учет более 1000 иностранцев по месту пребывания от имени юридических лиц. При этом граждане по указанным адресам не проживали. По данным Telegram-канала Baza, в составе организованной преступной группы могли действовать еще несколько коллег задержанных.