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Зарплаты преподавателей фундаментальных наук власти начнут повышать с 1 сентября

Ведомости

С 1 сентября в пилотном режиме начнется реализация решения по увеличению зарплат преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«В послании [Федеральному Собранию] была поставлена задача повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Не нужно, мне кажется, объяснять, насколько это важно. С 1 сентября текущего года в пилотном режиме начнем реализацию этого решения, и прошу обеспечить здесь общественный и, прежде всего, профсоюзный контроль», – подчеркнул Путин.

В 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование Института институциональных исследований НИУ ВШЭ писали, что на протяжении последних нескольких лет нагрузка на преподавателей вузов продолжает расти, что выражается как в количестве преподаваемых дисциплин, так и в фактической нагрузке, измеряемой в часах. В частности, четверти преподавателей приходится работать в нескольких вузах. Нагрузка на сотрудников учебных заведений растет из-за необходимости брать подработки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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