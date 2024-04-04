Зарплаты преподавателей фундаментальных наук власти начнут повышать с 1 сентября
С 1 сентября в пилотном режиме начнется реализация решения по увеличению зарплат преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.
«В послании [Федеральному Собранию] была поставлена задача повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Не нужно, мне кажется, объяснять, насколько это важно. С 1 сентября текущего года в пилотном режиме начнем реализацию этого решения, и прошу обеспечить здесь общественный и, прежде всего, профсоюзный контроль», – подчеркнул Путин.
В 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на исследование Института институциональных исследований НИУ ВШЭ писали, что на протяжении последних нескольких лет нагрузка на преподавателей вузов продолжает расти, что выражается как в количестве преподаваемых дисциплин, так и в фактической нагрузке, измеряемой в часах. В частности, четверти преподавателей приходится работать в нескольких вузах. Нагрузка на сотрудников учебных заведений растет из-за необходимости брать подработки.