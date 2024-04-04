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В Махачкале суд арестовал подозреваемых в участии в террористической организации

Ведомости

Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО до 1 июля троих подозреваемых в участии в террористической организации. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Под стражу заключены трое мужчин 1994, 1998 и 1997 годов рождения. Они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Двоим также инкриминируется ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконная передача огнестрельного оружия, совершенное организованной группой).

Согласно поступившим в суд материалам, двое подозреваемых – граждане Республики Таджикастан, один – гражданин РФ (уроженец Таджикистана). Находясь на территории РФ, они вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации. По версии следствия не ранее февраля 2024 г. двое мужчин незаконно приобрели оружие и боеприпасы к нему, а затем перевозили и хранили их по месту жительства – в Каспийске.

31 марта в Каспийске, а также в Ленинском и Советском районах Махачкалы ввели режим контртеррористической операции (КТО), жителей ближайших домов эвакуировали. В этот же день спецназ ФСБ блокировал террористов, находившихся в нескольких квартирах в жилых домах этих городов. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о задержании в ходе КТО трех человек, планировавших совершить теракты. Один из задержанных – житель Дагестана. Боевиков выявили в рамках усиления безопасности после теракта в подмосковном «Крокус сити холле».

При задержании у террористов нашли автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава нет. 3 апреля в СИЗО отправили двух граждан Таджикистана 2000 и 2003 годов рождения, задержанных в ходе КТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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