В Махачкале суд арестовал подозреваемых в участии в террористической организации
Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО до 1 июля троих подозреваемых в участии в террористической организации. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Под стражу заключены трое мужчин 1994, 1998 и 1997 годов рождения. Они подозреваются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Двоим также инкриминируется ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконная передача огнестрельного оружия, совершенное организованной группой).
Согласно поступившим в суд материалам, двое подозреваемых – граждане Республики Таджикастан, один – гражданин РФ (уроженец Таджикистана). Находясь на территории РФ, они вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации. По версии следствия не ранее февраля 2024 г. двое мужчин незаконно приобрели оружие и боеприпасы к нему, а затем перевозили и хранили их по месту жительства – в Каспийске.
31 марта в Каспийске, а также в Ленинском и Советском районах Махачкалы ввели режим контртеррористической операции (КТО), жителей ближайших домов эвакуировали. В этот же день спецназ ФСБ блокировал террористов, находившихся в нескольких квартирах в жилых домах этих городов. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о задержании в ходе КТО трех человек, планировавших совершить теракты. Один из задержанных – житель Дагестана. Боевиков выявили в рамках усиления безопасности после теракта в подмосковном «Крокус сити холле».
При задержании у террористов нашли автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава нет. 3 апреля в СИЗО отправили двух граждан Таджикистана 2000 и 2003 годов рождения, задержанных в ходе КТО.