Пожар начался возле Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотника
Сбитый БПЛА стал причиной пожара в районе Центрального рынка в Курске. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место», – написал Старовойт.
Кроме того, по словам губернатора, дежурные средства ПВО сбили в небе над Курском еще три украинских беспилотника. Обломки попали в жилой дом в одном из СНТ, загорелись два частных дома в региональном центре. Предварительно, погибших и пострадавших среди мирных граждан нет.
«Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место», – добавил Старовойт.
В этот же день вооруженные силы Украины сбросили бомбу с беспилотника в Новой Каховке, погибли два человека. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, бомба была сброшена на бригаду рабочих, которые восстанавливали в городе мобильную связь.
4 апреля два жителя Куйбышевского и Кировского районов Донецка погибли при обстреле со стороны ВСУ. Еще девять человек получили тяжелые ранения, среди них один подросток. Повреждены 10 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, школа в Куйбышевском районе.