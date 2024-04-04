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Пожар начался возле Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотника

Ведомости

Сбитый БПЛА стал причиной пожара в районе Центрального рынка в Курске. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место», – написал Старовойт.  

Кроме того, по словам губернатора, дежурные средства ПВО сбили в небе над Курском еще три украинских беспилотника. Обломки попали в жилой дом в одном из СНТ, загорелись два частных дома в региональном центре. Предварительно, погибших и пострадавших среди мирных граждан нет.

«Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место», – добавил Старовойт.

В этот же день вооруженные силы Украины сбросили бомбу с беспилотника в Новой Каховке, погибли два человека. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, бомба была сброшена на бригаду рабочих, которые восстанавливали в городе мобильную связь.

4 апреля два жителя Куйбышевского и Кировского районов Донецка погибли при обстреле со стороны ВСУ. Еще девять человек получили тяжелые ранения, среди них один подросток. Повреждены 10 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, школа в Куйбышевском районе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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