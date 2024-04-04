Пожар начался возле Центрального рынка в Курске из-за сбитого беспилотника

Кроме того, по словам губернатора, дежурные средства ПВО сбили в небе над Курском еще три украинских беспилотника. Обломки попали в жилой дом в одном из СНТ, загорелись два частных дома в региональном центре. Предварительно, погибших и пострадавших среди мирных граждан нет.