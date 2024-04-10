Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте духовного управления мусульман РФ.
«Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан», – указано в сообщении президента.
Путин отметил, что мусульмане РФ «бережно хранят» исторические, культурные, религиозные традиции предков. Кроме того, по словам главы государства, мусульманские организации участвуют в жизни страны в том числе в патриотических, благотворительных и просветительский инициативах.
«Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего», – подытожил Путин.
Ураза-байрам, также известный как Ид аль-Фитр, – это религиозный праздник, отмечаемый мусульманами по всему миру. Празднование Ураза-байрама происходит после завершения месяца Рамадан. Ураза-байрам символизирует конец поста и включает молитвы, благотворительность, общение с семьей и обмен подарками.