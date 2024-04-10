Суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову 15 мая
Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) 15 мая. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов, передает ТАСС.
Судебное заседание начнется в 14:00, оно будет закрытым для прессы.
Ранее 10 апреля Telegram-канале Baza сообщил, что Стрелкова якобы просят отправить на службу в зону спецоперации. Ресурс утверждает, что его кандидатуру на должность командира взвода рассмотрели и утвердили в одной из войсковых частей еще в конце января. Уточняется, что Стрелков сможет отправиться в зону боевых действий, если Апелляционный суд отменит приговор, поскольку, согласно российскому законодательству, осужденные за экстремизм не могут заключать контракт с Минобороны.
25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Согласно приговору, в течение трех лет ему также будет запрещено заниматься администрированием сайтов.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста в Telegram от 25 мая 2022 г. Стрелков не отрицал, что является автором этих постов, которые касались довольствия бойцов и ситуации с Крымом. При этом вину экс-министр обороны ДНР не признал.