Суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову 15 мая

Ранее 10 апреля Telegram-канале Baza сообщил, что Стрелкова якобы просят отправить на службу в зону спецоперации. Ресурс утверждает, что его кандидатуру на должность командира взвода рассмотрели и утвердили в одной из войсковых частей еще в конце января. Уточняется, что Стрелков сможет отправиться в зону боевых действий, если Апелляционный суд отменит приговор, поскольку, согласно российскому законодательству, осужденные за экстремизм не могут заключать контракт с Минобороны.