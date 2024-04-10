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Суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову 15 мая

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) 15 мая. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов, передает ТАСС. 

Судебное заседание начнется в 14:00, оно будет закрытым для прессы.

Ранее 10 апреля Telegram-канале Baza сообщил, что Стрелкова якобы просят отправить на службу в зону спецоперации. Ресурс утверждает, что его кандидатуру на должность командира взвода рассмотрели и утвердили в одной из войсковых частей еще в конце января. Уточняется, что Стрелков сможет отправиться в зону боевых действий, если Апелляционный суд отменит приговор, поскольку, согласно российскому законодательству, осужденные за экстремизм не могут заключать контракт с Минобороны.

25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Согласно приговору, в течение трех лет ему также будет запрещено заниматься администрированием сайтов.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста в Telegram от 25 мая 2022 г. Стрелков не отрицал, что является автором этих постов, которые касались довольствия бойцов и ситуации с Крымом. При этом вину экс-министр обороны ДНР не признал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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