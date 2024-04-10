В подмосковном Чехове ввели сигнал «Сирена»
Сигнал «Сирена» в подмосковном Чехове введен для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Собакин.
Собакин объяснил, что на территории Чехова работают органы МВД и ФСБ и попросил местных жителей сохранять спокойствие. Он также сообщил, что в Telegram-каналах появилась информация о том, что на территории Чехова укрывается пособник террористов.
«Держу ситуацию на личном контроле. Буду информировать об оперативных мероприятиях», – пообещал Собакин.
По информации Telegram-канала Baza, в лесу рядом с городом может укрываться один из пособников террористов, которые осуществили теракт в «Крокусе».
22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. 28 марта Росфинмониторинг внес в перечень террористов четырех фигурантов, которые, предположительно, непосредственно причастны к стрельбе в «Крокусе». Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода. Они также были арестованы.