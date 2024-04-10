Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля
Урну с прахом народного артиста России, президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта, который умер 15 марта, захоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Театра сатиры.
«По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», – уточнили на сайте театра.
Ширвиндт умер в больнице на 90-м году жизни. Как сообщает агентство со ссылкой на источник, близкий к семье артиста, Ширвиндт был кремирован. Точная дата кремации не называется.
Церемония прощания с артистом состоялась 18 марта в Театре сатиры. Соболезнования родным и близким покойного выразил президент России Владимир Путин.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 г. в творческой семье, его отец играл в оркестре Большого театра, мать – главный редактор концертного отдела Московской филармонии.
В течение 72 лет был другом, а с 1957 по 2017 г. – постоянным партнером по эстрадным номерам артиста Михаила Державина. В середине 1980-х гг. они вместе вели телевизионную программу «Утренняя почта», а в 2013 г. – передачу «Хочу знать». Ширвиндт был президентом Московского академического театра сатиры, а в 2000–2021 гг. – художественным руководителем театра.