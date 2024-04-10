Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля

В течение 72 лет был другом, а с 1957 по 2017 г. – постоянным партнером по эстрадным номерам артиста Михаила Державина. В середине 1980-х гг. они вместе вели телевизионную программу «Утренняя почта», а в 2013 г. – передачу «Хочу знать». Ширвиндт был президентом Московского академического театра сатиры, а в 2000–2021 гг. – художественным руководителем театра.