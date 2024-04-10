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Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля

Ведомости

Урну с прахом народного артиста России, президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта, который умер 15 марта, захоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Театра сатиры.

«По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра», – уточнили на сайте театра.

Ширвиндт умер в больнице на 90-м году жизни. Как сообщает агентство со ссылкой на источник, близкий к семье артиста, Ширвиндт был кремирован. Точная дата кремации не называется.

Церемония прощания с артистом состоялась 18 марта в Театре сатиры. Соболезнования родным и близким покойного выразил президент России Владимир Путин.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 г. в творческой семье, его отец играл в оркестре Большого театра, мать – главный редактор концертного отдела Московской филармонии.

В течение 72 лет был другом, а с 1957 по 2017 г. – постоянным партнером по эстрадным номерам артиста Михаила Державина. В середине 1980-х гг. они вместе вели телевизионную программу «Утренняя почта», а в 2013 г. – передачу «Хочу знать». Ширвиндт был президентом Московского академического театра сатиры, а в 2000–2021 гг. – художественным руководителем театра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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