Британские фермеры предупредили о возможном кризисе из-за рекордных осадков
Британские фермеры предупредили, что рекордные за последние месяцы дожди резко сократили количество производимых продуктов питания, что ведет к нарастанию кризиса. Об этом пишет газета The Guardian.
Поля были затоплены с прошлой осени, пострадали и скот, и урожай. По данным метеорологического управления страны, с октября 2022 г. по март 2024 г. выпало 1695,9 мм осадков, что является самым высоким показателем для любого 18-месячного периода в Великобритании за всю историю наблюдений. Метеорологическое бюро начало собирать данные в 1836 г.
Из-за резкого снижения урожайности Великобритания будет зависеть от импорта пшеницы в следующем году и, возможно, в последующие годы. По данным Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства, цены на такие товары, как хлеб и другие продукты питания, изготовленные из зерна, уже растут и, скорее всего, будут расти и дальше. Производство пшеницы сократилось на 15%, масличного рапса – на 28%, озимого ячменя – на 22%.