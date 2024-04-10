Британские фермеры предупредили о возможном кризисе из-за рекордных осадков

Из-за резкого снижения урожайности Великобритания будет зависеть от импорта пшеницы в следующем году и, возможно, в последующие годы. По данным Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства, цены на такие товары, как хлеб и другие продукты питания, изготовленные из зерна, уже растут и, скорее всего, будут расти и дальше. Производство пшеницы сократилось на 15%, масличного рапса – на 28%, озимого ячменя – на 22%.