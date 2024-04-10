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Британские фермеры предупредили о возможном кризисе из-за рекордных осадков

Ведомости

Британские фермеры предупредили, что рекордные за последние месяцы дожди резко сократили количество производимых продуктов питания, что ведет к нарастанию кризиса. Об этом пишет газета The Guardian.

Поля были затоплены с прошлой осени, пострадали и скот, и урожай. По данным метеорологического управления страны, с октября 2022 г. по март 2024 г. выпало 1695,9 мм осадков, что является самым высоким показателем для любого 18-месячного периода в Великобритании за всю историю наблюдений. Метеорологическое бюро начало собирать данные в 1836 г.

Из-за резкого снижения урожайности Великобритания будет зависеть от импорта пшеницы в следующем году и, возможно, в последующие годы. По данным Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства, цены на такие товары, как хлеб и другие продукты питания, изготовленные из зерна, уже растут и, скорее всего, будут расти и дальше. Производство пшеницы сократилось на 15%, масличного рапса – на 28%, озимого ячменя – на 22%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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